Vänsterpolitikerna börjar vråla "som demoner" och slå i borden

Jena Powell hade bara hunnit börja presentera sitt lagförslag när hon överröstades av ett fruktansvärt oväsen från andra ledamöter i kammaren.

Hon beskrev hur kvinnliga idrottare drabbas hårt att att män som anser sig vara kvinnor tillåts att tävla med dem. Men då slog demokraterna hårt i sina bänkar, vrålade och buade.

Sajten Gateway Pundit konstaterar att vänsterpolitikerna "tjöt som demoner".

Michael Skindell tycks ha varit den demokratiska politiker som förde allra mest oväsen, och han fångades av kameran när han våldsamt slog med händerna i bordet.

Disgraceful behavior from Rep. Michael Skindell at the Ohio House yesterday as Rep. Jena Powell tried to speak. pic.twitter.com/zp8aPsxiyg

— The Post Millennial (@TPostMillennial) June 29, 2021