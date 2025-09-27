© FT BILD/ARKIV
 

Vita huset sätter in militären mot AFA

Publicerad 27 september 2025 kl 18.52

Utrikes. USA:s president Donald Trump har beordrat försvarsdepartementet att skicka militär till Portland. Han hänvisar till uppgifter om att migrationsmyndigheten ICE är under attack.

I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att han fått en begäran från inrikesministern Kristi Noem och därför instruerat försvarsminister Pete Hegseth att ”skicka alla nödvändiga trupper” till den ”krigshärjade” staden.

Militären ska enligt presidenten skydda ICE:s lokaler som han beskriver som ”under belägring och attacker från AFA och andra inhemska terrorister”. Trump tillägger att han "auktoriserar användning av alla tillgängliga medel om det skulle bli nödvändigt”.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Maxine Dexter, demokratisk kongressledamot från Oregon, skriver på X att beslutet är ”ett flagrant maktmissbruk” och ”ett svek mot grundläggande amerikanska värderingar”.

Enligt Oregon Public Broadcasting har den federala närvaron i Portland redan ökat. Borgmästaren och flera senatorer uppmanade på fredagen invånarna till lugn.

– Svälj inte betet, sa senatorn Jeff Merkeley enligt OPB.

Trump har tidigare skickat militär och nationalgarde till städer som Los Angeles, Washington D.C. och Memphis. Han har också pekat ut bland annat Chicago och Baltimore som platser där han överväger att sätta in trupper.

