1.000 Northvolt-anställda får stanna i Sverige

Publicerad 29 september 2025 kl 10.22

Inrikes. Migrationsverket avvaktar med att dra in arbetstillstånd för de före detta anställda på den konkursade batteritillverkaren Northvolt. Bakgrunden är amerikanska Lytens köp, rapporterar Sveriges Radio.

Migrationsverket avvaktar i september med att öppna återkallelseärenden för tidigare Northvolt-anställda.

Myndigheten hänvisar till att den nya ägaren Lyten varit tydlig med att vilja återanställa, men betonar att ordinarie regler gäller och att skyddet för arbetstillstånd vid arbetslöshet är begränsat.

– Att den här nya spelaren nu finns med i spelplanen gör att för att undvika en situation där vi kanske dubbelarbetar eller skapar onödig administration så avvaktar vi just nu i september med att öppna återkallelseärenden för de som har tillståndstid som löper på och in i 2026, säger Hanna Geurtsen, biträdande uppdragsledare för arbetstillstånd på Migrationsverket, till SR.

Omkring 1.000 av de tidigare Northvolt-anställda hade arbetstillstånd som skulle ha räckt till nästa år eller längre. Efter konkursen riskerar många ändå att behöva lämna landet innan Lyten hinner anställa dem på nytt.

Flera tidigare anställda uppges ha fått höra att deras insatser under konkursen bidrog till att visa fabrikens kapacitet och möjliggjorde försäljningen. Migrationsverket framhåller samtidigt att myndigheten inte kan lämna några garantier.

– Arbetstillståndet är skyddat med säkerhet under tre månader av arbetslöshet. Efter tre månader är det inte längre skyddat från att eventuellt återkallas, säger Hanna Geurtsen och understryker att Northvolt-anställda inte särbehandlas.

