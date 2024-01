ADF på 25 procent – största parti i Tyskland

Invandringskritiska AFD fortsätter att göra succé – medan de andra partierna har gaddat ihop sig för att förbjuda utmanaren.

Genom sitt stöd för de bondeprotester som skakade Tyskland förra veckan har partiet vunnit ytterligare sympatier.

I den nya mätningen från Prognos får AFD ett stöd på 25 procent.

De två kristdemokratiska partierna CDU och CSU är fortfarande större om man räknar ihop dem, men annars är AFD störst.

JUST IN - AfD party continues to surge in Germany, hitting 25% for the first time, according to a new Prognos poll. pic.twitter.com/FmJEWbP4e8

— Disclose.tv (@disclosetv) January 15, 2024