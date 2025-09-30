Åkesson: Stäng moskén och dra in imamens medborgarskap

– Den typen av moskéer ska stängas och man bör också plocka ner dem eller använda dem till någonting annat, säger Jimmie Åkesson till Riks.

SD-ledaren kommenterar fallet med imamen Saleh Abouelenen, som tvingas lämna sitt uppdrag i Al Rahma-moskén i Kristianstad efter en uppmärksammad predikan om när män får slå sina fruar. Sådana imamer bör utvisas, enligt Åkesson.

– Det är fullständigt horribelt att människor med den status som en imam har i det muslimska civilsamhället kan uttrycka sig så och vara kvar i landet, vilket han naturligtvis inte ska vara. Och att den moskén dessutom har möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Det kan inte tillåtas.

Saleh Abouelenen har fått svenskt medborgarskap. Men SD vill genomföra en grundlagsändring som gör det möjligt att utvisa till exempel terrorister eller personer som som har koppling till terror eller extremism.

– Det är inte möjligt idag, men vi tycker att det borde vara möjligt, säger Jimmie Åkesson.

Enligt Expressen pressar SD efter händelsen i Kristianstad regeringen att gå längre än den aviserade lagstiftningen och möjliggöra återkallelse av svenska medborgarskap för islamister även på grund av bristande vandel.

Regeringen bereder en modell för att kunna återta medborgarskap vid allvarlig brottslighet eller om medborgarskap förvärvats på oriktiga uppgifter. Men SD vill inkludera fler grunder.

– Om man säger som statsråden gör, att det här är fruktansvärt, då måste man göra något också, säger SD-toppen Aspling till Expressen.

Han fortsätter:

– Men det vi borde göra nu är att diskutera vad vi ska göra nästa mandatperiod. Sverigedemokraterna kommer att göra en viljeyttring om att fler personer ska fångas upp vad det gäller återtagande av medborgarskap.