Abouelenen predikade i somras inför en fullsatt moské om ”olydiga kvinnor” och beskrev en ordning där mannen först varnar, därefter undviker hustrun i sängen – och till sist slår.

– Kvinnans upproriskhet uppstår när hon inte längre går att kontrollera och när hon inte lyder sin make, sade imamen enligt Expressen.

Han hänvisade även till religiösa berättelser där en slagen kvinna uppmanas att "ha tålamod" – "ty din make är antingen ditt paradis eller din eld".

Att slå innebär dock inte att man ska "använda överdrivet våld", konstaterade Abouelenen, utan "man ska göra som profeten, frid vare med honom".

Flera toppolitiker har reagerat kraftigt på händelsen. Migrationsminister Johan Forssell kallar predikan ”avskyvärd hederskultur”, och socialminister Jakob Forssmed har bett ansvarig myndighet utreda eventuella statsbidrag till moskén.

Församlingen skriver att man fortsätter sitt arbete ”i en anda av fred, tolerans, frihet, rättvisa, jämlikhet och respekt för mänskliga rättigheter. Detta med stark respekt för svensk lag.”