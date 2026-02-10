© FT BILD/ARKIV
 

Äldre svenskar bland de lyckligaste i världen – men de yngre mår skit

Publicerad 10 februari 2026 kl 20.38

Inrikes. Äldre svenskar hör till världens lyckligaste. Samtidigt sticker unga vuxna svenskar ut internationellt genom att må betydligt sämre än alla andra åldersgrupper i Sverige, visar en ny stor studie.

En omfattande undersökning om lycka och välmående i Sverige visar på en djup generationsklyfta.

Medan äldre svenskar rapporterar mycket hög livstillfredsställelse kämpar unga vuxna med ensamhet, psykisk ohälsa och ekonomisk otrygghet.

Studien bygger på enkätsvar från över 15.000 personer och har genomförts av forskare vid bland annat Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet. Resultaten visar att unga vuxna har lägre livstillfredsställelse och mindre mening i livet än äldre. De uppger också betydligt högre nivåer av depression och ångest.

– Vår studie visar att Sverige sticker ut i ett internationellt perspektiv. Sverige är ett av få länder där unga vuxna mår sämst av alla åldersgrupper medan de äldsta rapporterar högst livstillfredsställelse, säger studiens förstaförfattare Nora Hansson Bittár i ett pressmeddelande.

Samtidigt får ensamheten bland unga vuxna Sverige att sticka ut internationellt. Enligt forskarna upplever unga svenskar ungefär dubbelt så hög ensamhet som de äldsta.

– Även ensamheten bland unga är anmärkningsvärd, i andra länder är det ofta tvärtom de äldre som känner sig mest ensamma. Vi behöver göra mer för att förstå och vända den här utvecklingen, säger Nora Hansson Bittár.

Studien nyanserar bilden av Sverige som ett genomgående lyckligt land. Om bara unga vuxnas svar låg till grund för internationella lyckorankningar skulle Sverige hamna långt ned på listan. Om enbart de äldstas svar räknades skulle Sverige däremot placera sig i topp globalt.

– Studien visar tydligt att unga mår sämre i Sverige, men den andra sidan av myntet är att äldre svenskar mår påfallande bra, säger August Nilsson, medförfattare till studien.

