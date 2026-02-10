© Youtube
Henrik Vinge (SD).

SD vill göra det lagligt att hänga ut pedofiler

Publicerad 10 februari 2026 kl 12.09

Inrikes. Sverigedemokraterna vill ändra förtalslagstiftningen så att det ska bli tillåtet att offentligt varna för pedofiler. Partiets vice ordförande Henrik Vinge lanserar förslaget som ett nytt vallöfte.

– Om vi får fortsatt förtroende nu efter nästa val då kommer det inte längre att vara olagligt att varna för pedofiler och människor som vill våldta barn, utan det kommer att vara möjligt att göra det, säger Henrik Vinge till Sveriges Radio.

Utspelet kommer efter att pedofiljägarsajten Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson i fredags dömdes för grovt förtal i Göteborgs tingsrätt. Domen gäller att sajten pekat ut en man som misstänkt för att vilja sexchatta med barn. Nilsson dömdes till villkorlig dom och dagsböter samt ålades att betala skadestånd och rättegångskostnader.

Under lördagen meddelade Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att partiet kommer att betala kostnaderna, en summa på omkring en halv miljon kronor.

Beslutet möter skarp kritik från advokaten Kristofer Stahre.

– Konsekvensen blir att rättsstaten undergrävs. Det skapas två parallella rättssystem. Där håller man med SD, då slipper man straff. Och gör man det inte, då får man stå sitt kast.

Henrik Vinge avfärdar kritiken och säger att partiets beslut inte handlar om politiska sympatier eller om att ifrågasätta domstolens arbete.

– Vad det här handlar om är att Sara Nilsson har ägnat sig under ett antal år åt att skydda barn från sexuella övergrepp. Det har resulterat i att hon nu har dömts i en domstol för förtal och att hon ska betala en halv miljon i skadestånd. Vi menar på att det är oskäligt. Det är ett stötande utfall i den här processen.

