Yxflicka misstänkliggjordes och greps när hon försvarade sig – nu åtalas invandrarna

Publicerad 10 februari 2026 kl 16.28

Utrikes. När skotska flickor 12-årsåldern försvarade sig från en invandrare blev de utmålade som förövare av polis och media. Men nu åtalas mannen och en kvinnlig kumpan för attacken, vilket beskrivs som en upprättelse för flickorna.

Dela artikeln

En man och en kvinna, medborgare i Bulgarien, har ställts inför rätta i Skottland anklagade för att ha misshandlat och utsatt en grupp flickor i åldrarna 12 till 14 för sexuella trakasserier.

Övergreppen skedde i stadsdelen Lochee i Dundee i augusti och väckte stor uppståndelse efter att en video med en av flickorna från brottstillfället fått stor spridning.

I videon sågs en av flickorna försöka försvara sig med en kniv och en yxa, och hon hyllades på sociala medier som en hjälte som stod upp för sina sina vänner.

Händelsen uppmärksammades av Elon Musk och andra internationella profiler.

Flera medier valde då att publicera artiklar som misstänkliggjorde flickan med yxan – och man lät den bulgariska mannen lägga ut texten om vad som hänt.

En av flickorna greps dessutom misstänkt för olaga vapeninnehav.

"Vilken typ av regering griper små flickor som försöker försvara sig?" frågade sig Elon Musk på X.

Den internationella uppmärksamheten fick den skotska polisen att gå ut och varna för att "desinformation" spreds om händelsen. Det påstods vidare i media att det inte fanns några belägg för att flickorna trakasserats eller för att det aktuella paret var invandrare.

Men nu får det hela ett rättsligt efterspel – och det är mannen och kvinnan som ställs inför skranket.

De åtalade är Ilia Belov, 22, och Nadjedzha Belova, 20. Enligt åtalet ska Belov först ha närmat sig och följt efter fyra flickor, 12–14 år. Han ska ha kommit med sexuella kommentarer innan han tog tag i en av flickorna och knuffade ner henne på marken.

Belova anklagas för att ha gripit tag i en annan av flickorna, dragit henne i håret och släpat ner henne. Hon ska därefter ha slagit flickan på huvudet så att hon skadades.

En förberedande förhandling i målet är planerad till 6 mars. De åtalade har ännu inte lämnat något officiellt svar på anklagelserna.

Enligt BBC News har även en 12-årig flicka rapporterats till myndigheterna i samband med en påstådd överträdelse relaterad till händelsen.

Sveriges elever bäst – om man räknar bort invandrarna

Resultaten från internationella testet chockar. Skolforskare: "Herregud."0 Plus

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Somalier försöker sätta dit "rasist" efter att ha sluppit åtal för våldtäkt – går sådär

Resultatet: Miljoner samlas in – till "rasisten". Medierna anklagas för hyckleri efter virala videon.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Han är en djävul": Här konfronteras Epsteins "svenske" rekryterare

Reportrar hittade Djursholmsmannen Daniel Siad, 69 – på krog i Paris. "Jag är inte här för att försvara en pedofil."0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.