Yxflicka misstänkliggjordes och greps när hon försvarade sig – nu åtalas invandrarna

En man och en kvinna, medborgare i Bulgarien, har ställts inför rätta i Skottland anklagade för att ha misshandlat och utsatt en grupp flickor i åldrarna 12 till 14 för sexuella trakasserier.

Övergreppen skedde i stadsdelen Lochee i Dundee i augusti och väckte stor uppståndelse efter att en video med en av flickorna från brottstillfället fått stor spridning.

I videon sågs en av flickorna försöka försvara sig med en kniv och en yxa, och hon hyllades på sociala medier som en hjälte som stod upp för sina sina vänner.

Händelsen uppmärksammades av Elon Musk och andra internationella profiler.

Flera medier valde då att publicera artiklar som misstänkliggjorde flickan med yxan – och man lät den bulgariska mannen lägga ut texten om vad som hänt.

En av flickorna greps dessutom misstänkt för olaga vapeninnehav.

"Vilken typ av regering griper små flickor som försöker försvara sig?" frågade sig Elon Musk på X.

Den internationella uppmärksamheten fick den skotska polisen att gå ut och varna för att "desinformation" spreds om händelsen. Det påstods vidare i media att det inte fanns några belägg för att flickorna trakasserats eller för att det aktuella paret var invandrare.

Men nu får det hela ett rättsligt efterspel – och det är mannen och kvinnan som ställs inför skranket.

De åtalade är Ilia Belov, 22, och Nadjedzha Belova, 20. Enligt åtalet ska Belov först ha närmat sig och följt efter fyra flickor, 12–14 år. Han ska ha kommit med sexuella kommentarer innan han tog tag i en av flickorna och knuffade ner henne på marken.

Belova anklagas för att ha gripit tag i en annan av flickorna, dragit henne i håret och släpat ner henne. Hon ska därefter ha slagit flickan på huvudet så att hon skadades.

En förberedande förhandling i målet är planerad till 6 mars. De åtalade har ännu inte lämnat något officiellt svar på anklagelserna.

Enligt BBC News har även en 12-årig flicka rapporterats till myndigheterna i samband med en påstådd överträdelse relaterad till händelsen.