Gravt dement 92-åring döms för mord

Lunds tingsrätt har dömt en 92-årig man för mord på sin 94-åriga sambo i parets bostad i Staffanstorp. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Kvinnan utsattes för omfattande knivvåld och avled av stickskador i bålen.

När hemtjänstpersonal kom till bostaden uppgav mannen själv att han hade dödat kvinnan. Vid rättegången har han dock varken erkänt eller förnekat gärningen.

Efter en samlad bevisprövning anser tingsrätten att det är klarlagt att det var mannen som dödade kvinnan. En rättspsykiatrisk undersökning visar att han vid tillfället led av en allvarlig psykisk störning till följd av långt gången demenssjukdom.

Försvaret har hävdat att mannen saknat uppsåt och att han dessutom agerat i nödvärn, alternativt i en inbillad nödvärnssituation. Den bedömningen delar inte tingsrätten.

– Genom vad som har framkommit om hur mannen agerade i anslutning till händelsen och vad han i polisförhöret dagen efter mindes från händelsen är det bevisat att mannen i gärningsögonblicket var i tillräcklig grad medveten om sitt handlande för att uppsåt ska kunna föreligga, säger rättens ordförande Catharina Månsson.

Domstolen konstaterar även att det inte finns förutsättningar att fria mannen från ansvar på grund av nödvärn eller inbillat nödvärn.

Utöver den rättspsykiatriska vården ska mannen betala skadestånd till kvinnans son samt till hennes dödsbo. Domen är enhällig.