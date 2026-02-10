Prinsessan Sofia bryter tystnaden om Epstein

Efter det stora dokumentutsläppet om Jeffrey Epstein har prinsessan Sofia nämnts vid namn.

På tisdagen uttalade hon sig för första gången offentligt om saken i samband med ett arrangemang i Stockholm.

– Vi träffades på en restaurang i ett socialt sammanhang när jag blev introducerad och vid en filmvisning tillsammans med många andra. Tack och lov så var det bara det, säger prinsessan Sofia enligt Expressen.

Hon uppger att mötena skedde i unga år och att de var kortvariga.

– Men nu när jag har läst om alla de fruktansvärda brott som han har utsatt unga kvinnor för är jag så tacksam att jag inte haft någonting med honom att göra sedan de få tillfällena i 20-årsåldern, säger hon.

Prinsessan Sofia säger också att hennes tankar går till alla brottsoffer och att hon hoppas att de får rättvisa.

Kungahuset har tidigare bekräftat att prinsessan träffade Epstein vid ett fåtal tillfällen för omkring 20 år sedan och att någon fortsatt kontakt inte förekommit. Hovet har även avvisat uppgifter om att hon skulle ha deltagit vid ett evenemang på Broadway 2012 där hennes namn förekom på en gästlista.