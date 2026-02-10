© Ralph Alswang/BBB
Sofia kom i kontakt med Epstein via Barbro Ehnbom, som ordnade flickor åt den sexualbrottsdömde finansmannen.

Prinsessan Sofia bryter tystnaden om Epstein

Publicerad 10 februari 2026 kl 13.39

Inrikes. Prinsessan Sofia bryter nu tystnaden efter att hennes namn förekommit i de senast offentliggjorda Epstein-dokumenten. Hon uppger att kontakterna var få och skedde i "ett par sociala sammanhang".

Efter det stora dokumentutsläppet om Jeffrey Epstein har prinsessan Sofia nämnts vid namn.

På tisdagen uttalade hon sig för första gången offentligt om saken i samband med ett arrangemang i Stockholm.

– Vi träffades på en restaurang i ett socialt sammanhang när jag blev introducerad och vid en filmvisning tillsammans med många andra. Tack och lov så var det bara det, säger prinsessan Sofia enligt Expressen.

Hon uppger att mötena skedde i unga år och att de var kortvariga.

– Men nu när jag har läst om alla de fruktansvärda brott som han har utsatt unga kvinnor för är jag så tacksam att jag inte haft någonting med honom att göra sedan de få tillfällena i 20-årsåldern, säger hon.

Prinsessan Sofia säger också att hennes tankar går till alla brottsoffer och att hon hoppas att de får rättvisa.

Kungahuset har tidigare bekräftat att prinsessan träffade Epstein vid ett fåtal tillfällen för omkring 20 år sedan och att någon fortsatt kontakt inte förekommit. Hovet har även avvisat uppgifter om att hon skulle ha deltagit vid ett evenemang på Broadway 2012 där hennes namn förekom på en gästlista.

Gängman tände eld på Egons hår – åtalas sex år senare

Vändningen efter att SR-veteranen begärt omprövning. "Oj, fantastiskt – oj, oj, oj."0 

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

