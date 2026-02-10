© Crime Asia
Den svenska medborgaren gripen av thailändsk polis.

Svenska våldtogs av "svensk" i Thailand

Publicerad 10 februari 2026 kl 19.11

Utrikes. En 32-årig svensk medborgare har gripits i Phuket, misstänkt för våldtäkt på en svensk kvinna på ett hotell i Patong. Enligt Thai Examiner rör det sig om en man med muslimsk bakgrund.

Thailändsk polis har anhållit en 32-årig svensk medborgare efter en anmälan om våldtäkt i turistområdet Patong på Phuket.

Gripandet skedde efter att en svensk kvinna slagit larm om att hon utsatts för ett övergrepp i mannens hotellrum.

Enligt polisen ska kvinnan, som är 26 år, ha träffat mannen vid en närbutik i Patong. Mötet var kort och därefter följde hon med honom till hans hotell. Våldtäkten ska ha inträffat senare samma dag.

Efter att kvinnan tagit sig därifrån kontaktade hon polisen och undersöktes på sjukhus. Ett läkarintyg har upprättats och ingår i förundersökningen, uppger polisen.

Efter utredning begärde polisen ett gripande, vilket godkändes av provinsdomstolen i Phuket. Mannen greps den 4 februari utanför sitt hotellrum i Patong utan motstånd och fördes till polisstationen.

Misstankarna gäller våldtäkt samt sexuellt ofredande. Polisen uppger att både den misstänkte och kvinnan är svenska medborgare, men att ärendet handläggs helt enligt thailändsk rätt. Mannen sitter fortsatt frihetsberövad i väntan på vidare rättsliga åtgärder.

