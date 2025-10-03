© Polisen
 

Alex, 41, försvarade äldre man – fick lårbenet avsparkat

Publicerad 3 oktober 2025 kl 16.09

Efterlyst. Alex, 41, misshandlades brutalt när han försökte försvara en äldre man mot angrepp. Två män gick till attack och sparkade bland annat av hans lårben. Gärningsmännen är fortfarande oidentifierade och polisen vädjar nu om tips i TV3:s Efterlyst.

Händelsen inträffade på Svartbäcksgatan i Uppsala den 17 augusti runt klockan kl 20.20, när Alex skulle hjälpa en äldre bekant in i en taxi.

Två unga män hade just klivit av en buss vid en hållplats och började förolämpa den äldre mannen. Alex ingrep.

– Jag tycker inte att man beter sig så mot äldre, så jag bad dem att gå därifrån. Och det blev inledningen på en diskussion, säger Alex till TV4 Nyheterna.

Enligt Alex försökte männen därefter dra in honom i en diskussion om religion. Situationen eskalerade snabbt: en av männen gick till angrepp och slog ner honom, varpå båda attackerade med slag och sparkar.

– Det bara haglade slag och sparkar, och jag flög ner på marken.

Skadorna blev omfattande. Övre delen av lårbenet gick av och Alex opererades med skruvar i höften, en märgspik genom hela lårbenet och skruvar i knät. De tre första veckorna satt han i rullstol och använder i dag kryckor och rullator.

– Sen får jag också hjälp av hemtjänst och visst, sånt är jobbigt. Jag är 41 år gammal och det tar ju på en att behöva vara beroende av samhället som jag är i dag, säger Alex till TV4.

Gärningsmännen är fortfarande oidentifierade. Polisen vädjar om tips i TV3:s Efterlyst för att få fram namn på de två männen.

