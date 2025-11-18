Ambulanssjukvårdaren Helena, 47, höggs ihjäl vid utryckning

Den 20 september åkte Helena Löfgren och hennes kollega på ett prio 3-larm, ett larm med lägre prioritet, till en adress i Harmånger.

Strax efter ankomsten aktiverades överfallslarmet. Helena hade attackerats med kniv och fick svåra skador. Hon fördes till sjukhus men avled senare av sina skador.

Helena Löfgren är den första ambulanssjukvårdaren som mördats i tjänsten i Sverige. Hennes syster minns henne som en driven person.

– Hon hade planer på hur hon ville ha det, säger systern Anna till SVT Nyheter Gävleborg.

– Ja, man fick väl hänga med liksom, jag är lite lugnare och hon mer driven. Så hon tog taktpinnen, berättar systern.

Mordet har väckt frågor om säkerheten för ambulanspersonal. Den misstänkte gärningsmannen, en 26-åring, hade några dagar tidigare attackerat andra ambulanspersonal med basebollträ. Denna information fanns dock inte tillgänglig för Helena Löfgren och hennes kollega då det saknas ett varningssystem för sådana händelser.

– Jag tänker att det värsta har ju hänt nu. Kan det här nu ge någonting för en framtida förändring förbättring för de som jobbar kvar, så hoppas jag verkligen att det gör det, säger Anna.

Hos kollegorna efterlämnade Helena Löfgren en stor sorg.

– Hon var otroligt stolt över sin profession som ambulanssjukvårdare, och det är det som står i bjärt kontrast med det som har hänt, säger Jimmie Prahl, vän och kollega till den mördade ambulanssjukvårdaren, till SVT.