"Svensk" Foodora-mördare får fängelse i Danmark

Duale har redan ett nioårigt straff i Sverige för ett mord och två mordförsök. De svenska domarna rör bland annat ett dödligt skjutdåd på Södermalm, där en man i 40-årsåldern lockades till en falsk narkotikaaffär och sköts till döds.

Vid flera av de andra attackerna uppträdde Duale i Foodora-kläder och sköt genom dörren när offren öppnade.

Inför den svenska våldsvågen hade han lämnat landet och rest till Danmark. Där pekar polisens utredning ut honom som skytt vid en frisörsalong i Nørrebro i Köpenhamn. Målet ska ha varit en person kopplad till ett lokalt kriminellt nätverk. Skotten avlossades från utsidan, men dörren var låst och han tvingades fly.

Dansk polis anser att uppdraget beställdes av det förbjudna gänget Loyal to Familia. Två personer med anknytning till nätverket uppges ha ordnat hotellrum och utrustning åt 18-åringen inför attacken.

Duale nekar till brott i Danmark. Efter måndagens dom meddelade hans advokat att den danska fängelsedomen kommer att överklagas.