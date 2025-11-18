Faris Al Abdullah erkänner terrorplaner i Stockholm

Åtalet gäller förberedelse till terroristbrott, förberedelse till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt utbildning för terrorism, grovt brott.

Enligt åtalet ska Faris Al Abdullah, 18, ha tagit emot instruktioner om hur man bygger och använder sprängladdningar och dessutom påbörjat bombbyggen i terrorsyfte.

Förberedelserna kopplas till en plan att slå till mot Kulturfestivalen i augusti, på platser i centrala Stockholm. Åklagaren menar att attacken skulle utföras med vapen eller sprängladdningar.

– Syftet med gärningen har varit att i Islamiska statens namn injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller del av befolkning i Sverige som inte delar IS ideologi, säger åklagare Carl Mellberg.

Förberedelserna ska enligt åtalet ha pågått mellan augusti 2024 och februari 2025. Under den tiden arbetade en polis undercover och hade kontakt med 18-åringen, något som utgör en central del av åklagarens bevisning.

Mannen har tidigare i utredningen nekat till att ha planerat ett terrordåd. Under rättegången har han däremot erkänt att han deltagit i en terrororganisation. Enligt åtalet har han svurit trohet till Islamiska staten, men större delen av förhandlingen hålls bakom stängda dörrar och detaljerna är inte offentliga.

I samma mål står även en 17-årig pojke åtalad, misstänkt för att tillsammans med 18-åringen ha planerat att mörda en man i tyska Eppstein i augusti förra året. 18-åringen har tidigare nekat till just den delen av åtalet.

Den 18-årige mannen har suttit häktad sedan gripandet den 11 februari. En mindre sinnesundersökning har visat att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kort efter erkännandet på tisdagen beslutade domstolen åter om stängda dörrar och resten av dagens förhandling hålls utan insyn.