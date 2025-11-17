Bussbolaget dementerar uppgiften att "sjukdom" låg bakom kraschen

Publicerad 17 november 2025 kl 22.24

Inrikes. Bussbolaget Transdev avfärdar nu uppgiften om att orsaken till fredagens busskrasch i Stockholm skulle vara fastslagen. Uppgiften förekom i Dagens Nyheter, som hänvisade till ett internt meddelande från bolaget där kraschen påstods bero på ett sjukdomsfall. Enligt Transdev stämmer det inte.

– Vi vet inte var uppgifterna kommer ifrån, säger presstalespersonen Stefan Johansson till TV4 Nyheterna.

I nuläget är orsaken fortfarande okänd. Flera medier har dock rapporterat vidare uppgifter om att olyckan berodde på att chauffören drabbades av sjukdom.

Även Aftonbladet rapporterar, med hänvisning till egna uppgifter, att polisen misstänker att ett sjukdomsfall kan ha legat bakom händelsen.

Någon officiell bekräftelse finns dock ännu inte.

Busschauffören är misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada men är försatt på fri fot.

