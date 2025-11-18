Stora delar av internet nere

Ett tekniskt fel i Cloudflares nätverk har lett till att webbplatser över hela världen inte kunnat nås. Bolaget bekräftar att de undersöker en "försämring av interna tjänster".

"Cloudflare upplever en försämring av interna tjänster. Vissa tjänster kan komma att påverkas med avbrott. Vi fokuserar på att återställa tjänsten", skriver bolaget på sin statusportal.

Besökare till plattformar som X och filmsajten Letterboxd har i stället för sidinnehåll mötts av felmeddelanden som tyder på problem med Cloudflare. Ironiskt nog rapporterades också webbplatsen Down Detector, som specialiserar sig på att övervaka internetavbrott, ha drabbats av tekniska problem.

Cloudflare tillhandahåller nätverkstjänster som skydd mot cyberattacker och hjälper till att snabba upp webbtrafik. Avbrottet inträffar bara en dag efter att bolaget meddelat ett stort förvärv av AI-plattformen Replicate.

I ett senare uppdaterat uttalande till Capacity förtydligade Cloudflare att problemet orsakades av "ovanlig trafik".

"Vi såg en plötslig och kraftig ökning av onormal trafik till en av Cloudflares tjänster. Det fick en del trafik som passerade genom Cloudflares nätverk att uppleva fel. Vi vet ännu inte orsaken till spiken i ovanlig trafik. Alla händer är på däck för att se till att all trafik hanteras utan fel", heter det.