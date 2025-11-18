© Cloudflare
 

Stora delar av internet nere

Publicerad 18 november 2025 kl 14.41

Inrikes. Stora delar av internet har under tisdagen drabbats av ett omfattande avbrott efter problem hos moln- och säkerhetsbolaget Cloudflare. Stora sajter som X och ChatGPT har varit otillgängliga för besökare.

Dela artikeln

Ett tekniskt fel i Cloudflares nätverk har lett till att webbplatser över hela världen inte kunnat nås. Bolaget bekräftar att de undersöker en "försämring av interna tjänster".

"Cloudflare upplever en försämring av interna tjänster. Vissa tjänster kan komma att påverkas med avbrott. Vi fokuserar på att återställa tjänsten", skriver bolaget på sin statusportal.

Besökare till plattformar som X och filmsajten Letterboxd har i stället för sidinnehåll mötts av felmeddelanden som tyder på problem med Cloudflare. Ironiskt nog rapporterades också webbplatsen Down Detector, som specialiserar sig på att övervaka internetavbrott, ha drabbats av tekniska problem.

Cloudflare tillhandahåller nätverkstjänster som skydd mot cyberattacker och hjälper till att snabba upp webbtrafik. Avbrottet inträffar bara en dag efter att bolaget meddelat ett stort förvärv av AI-plattformen Replicate.

I ett senare uppdaterat uttalande till Capacity förtydligade Cloudflare att problemet orsakades av "ovanlig trafik".

"Vi såg en plötslig och kraftig ökning av onormal trafik till en av Cloudflares tjänster. Det fick en del trafik som passerade genom Cloudflares nätverk att uppleva fel. Vi vet ännu inte orsaken till spiken i ovanlig trafik. Alla händer är på däck för att se till att all trafik hanteras utan fel", heter det.

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

GW: "Mycket tydligt" att våldsutvecklingen beror på invandringen

Avbryts av TV4:s programledare: "Är det verkligen så enkelt?" "Ja", konstaterar Leif GW Persson.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Misshandlade invandrare på stan – fyra döms till fängelse

Efter våldsnatten i centrala Stockholm. Fyra unga män från Aktivklubb Sverige attackerade och slog ner flera personer.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.