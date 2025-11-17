Anlitade AFA för att hänga ut invandringskritiker – nu är han bekymrad över att medierna är vänstervridna

Det är i SVT:s "Agenda" som Thomas Mattsson kommenterar skandalen kring BBC:s manipulerade video med Donald Trumps tal i samband med stormningen av kongressen 2021.

Programledaren frågar Mattsson om han anser att det finns fog för att prata om en vänstervridning även hos SR och SVT i Sverige. Mattsson svarar:

– Först kan man bara säga att det finns ingenting i medieforskningen eller i granskningsnämndens beslut som slår fast att det finns en partiskhet åt vänster. Men med det sagt så är det ungefär nio gånger fler tittare av SVT som tycker att det finns en vänstervridning i kanalen jämfört med en högervridning. Den kritiken måste man ta på allvar.

Mattsson, som idag är "senior rådgivare" på Bonnier News, fick också in Israel i det hela.

– Det kan nog uppfattas som ett problem när Aktuellt nyligen berättade om personalkritik mot hemtjänsten och där en borgerlig politiker fick kritik från en medarbetare som visade sig vara politiker i Vänsterpartiet. Eller för den delen när profilerade Sveriges radiokorrespondenter tar ställning mot Israel i ett skriftligt upprop, säger den tidigare Expressen-bossen.

Enligt chefen för Dagens Eko handlade det om ett upprop för pressfrihet, något som Mattson är kritisk till.

– Här tror jag att det krävs en större ödmjukhet. 100 procent av alla som tittar och lyssnar på Sveriges Radio SVT är med och betalar via skattsedeln, via avgiften. Då måste man ha ett så stort förtroende som möjligt hos den publiken. Annars minskar betalningsviljan och därmed legitimiteten, säger Mattsson i Agenda.

Thomas Mattsson anlitade år 2013 kriminella vänsterextremister från Researchgruppen (tidigare AFA Dokumentation) för att hacka kommentarssystemet Disqus och identifiera anonyma användare som kritiskt kommenterat invandringspolitiken på olika sajter. Flera av privatpersonerna hängdes ut med namn och bild och fick hembesök av vänstertidningen, som pekade ut dem som "rasister" inför hela Sverige.

Fria Tider samlade in över en halv miljon kronor från läsarna för att hjälpa en av de uthängda, pensionären Jim Olsson, att stämma Thomas Mattson för förtal. Det hela slutade dock med att Mattsson friades av en politiskt tillsatt jury. Detta trots att Expressen under rättsprocessen tvingades erkänna att man felaktigt hängt ut Olsson som våldsbejakande extremist.