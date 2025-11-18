Misshandlade invandrare på stan – fyra döms till fängelse

Det var under en augustinatt 2025 som gruppen rörde sig genom innerstan, gjorde Hitlerhälsningar och gav sig på flera män som de inte kände.

Den sista misshandeln skedde på tunnelbanans blå linje, rakt framför SL:s övervakningskameror och andra resenärer.

De fyra, som alla är svenskar, döms nu för bland annat grov misshandel och misshandel. Straffen ligger mellan tre år och tre år och sex månaders fängelse. Samtliga ska också betala skadestånd till de tre målsägandena.

Tingsrätten skriver att männen har kopplingar till Aktivklubb Sverige (AKS), "som anses vara en högerextrem organisation med klara rasistiska inslag och som ägnar sig åt kampsport".

– Det kändes som att de som gjorde det här är sådana som tränar, som vet vad de gör. Sådana som tränar kickboxning eller liknande och som vet vad de ska göra för att skada, sade ett av offren under rättegången.

Åklagaren försökte få en av händelserna prövad som rån, men där går tingsrätten inte med. Domstolen anser inte att det är bevisat att männen agerade tillsammans och i samförstånd vid just den gärningen. Däremot fälls en av dem för grov stöld, sedan han tagit offrets keps och hörlurar.

Vid husrannsakningar hittade polisen stora mängder propagandamaterial och klistermärken från Aktivklubb hemma hos de dömda. En av männen beskrev sin koppling till miljön så här i rätten:

– Huvudfokus för mig är att utveckla sig själv fysiskt och psykiskt och sträva efter att bli en så bra version av sig själv som möjligt.

En av de dömda har genomgående nekat till brott. En annan har erkänt skadegörelse men hävdat nödvärn för misshandeln i tunnelbanan. Ytterligare en har också hävdat nödvärn, medan en fjärde medgett att han slog ett av offren en gång men bestridit att det handlat om hatbrott och nekat till övriga anklagelser.