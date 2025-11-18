Trump-skytten beskrev sig som "hen"

Den 20-årige man som sköt Donald Trump i örat vid ett kampanjmöte i Butler, Pennsylvania, förra sommaren beskrev sig som "hen" på nätet – och visade en stark fascination för muskulösa kvinnor.

Det visar en genomgång av hans digitala fotspår.

Thomas Crooks identifierade sig med pronomenen "de/dem" i sin profil på sajten Devianart, som bland annat samlar många ur den så kallade "furry"-miljön.

Han hade även en ovanligt specifik intresseprofil – med ett och sökte vid upprepade tillfällen efter filmer om muskulösa kvinnor och kvinnliga bodybuilders, så kallade "muscle mommies".

Enligt källor till New York Post, som granskat den misstänkta skyttens digitala spår tillbaka till tonåren, framträder en person med ett stort intresse för politiskt våld och våldsamma konstverk. Intresset tycks ha växt under covid-19-pandemin.

Tidiga inlägg online var dock starkt profilerade till Trumps fördel. Under 2019 gjorde han antisemitiska och rasistiska uttalanden på nätet, enligt New York Post.

"Att vara patriot innebär att ställa upp en massa socialistiska judar (som de som buade åt Trump) och spränga deras värdelösa hjärnor med ett automatvapen. Det har jag alltid ansett", skrev han i en kommentar på Youtube.

Vändningen kom 2020. Crooks blev, enligt de framgrävda inläggen, besviken på Trumps hantering av pandemin och började kritisera honom och peka ut honom som "rasist".

Samtidigt började han dela våldsamma teckningar. En bild, upplagd i transprideflaggans färger blått och rosa, visar en figur som avrättar en annan. En annan teckning med titeln "Att döda pedofiler" föreställer en person med ett gevär.

Sökhistoriken och kommentarerna avslöjar också ett djupgående intresse för vapen, bomber och historiska attentat. Crooks sökte information om hur man avfyrar en AR-15 "så fort som möjligt", hur man tillverkar en bomb av gödsel och om kända attentatsmän.

I en kommentar från augusti 2020 skrev han att han ansåg att det enda sättet att bekämpa regeringen var med terror, som att smuggla in en bomb i en viktig byggnad eller att spåra upp och mörda politiker och militära ledare.