Tre kvinnor dog busskraschen

Enligt polisen rör det sig om två kvinnor i 65-årsåldern och en kvinna i 55-årsåldern. Den yngsta av dem har anhöriga i ett annat europeiskt land som fortfarande söks av polis.

Två av kvinnorna arbetade i närområdet. En av dem var sedan många år anställd vid Åklagarmyndigheten, med arbetsuppgifter inom administration och ekonomi. Myndigheten beskriver sorgen som stor bland kollegorna, som beskriver kvinnan som mycket omtyckt.

– Hon hjälpte ofta andra med ekonomi och administration, sådant som många av oss andra tycker är svårt. Hon hade ett otroligt tålamod, säger Karin Rosander till Aftonbladet.

Kollegerna informerades successivt under söndagen och måndagsförmiddagen. Åklagarmyndigheten erbjuder nu krisstöd till de som behöver.

En annan av de omkomna kvinnorna arbetade som undersköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Där beskriver ledningen måndagen som en tung dag.

– Det är en sorgens dag på Karolinska, säger sjukhusdirektören Christophe Pedroletti till Aftonbladet.

Sjukhuset har satt in stödinsatser för personalen, bland annat särskilda rum för stillhet i Solna och Huddinge samt möjlighet till samtal med sjukhuspräster och företagshälsovård.

Två personer vårdas fortfarande på sjukhus efter olyckan. Enligt Region Stockholm är deras tillstånd stabilt.

Polisen uppger att ingenting talar för att busskraschen var avsiktlig. Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänks i stället ett sjukdomsfall ligga bakom.

Åklagaren leder nu en förundersökning för att klargöra om vad som hänt. Busschauffören är misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada men är försatt på fri fot.