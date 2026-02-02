Första månaden utan dödsskjutning – på åtta år

Ingen person sköts ihjäl i Sverige under januari, enligt SVT Nyheters sammanställning.

Om uppgifterna bekräftas i polisens officiella statistik är det första gången sedan våren 2018 som en hel månad passerar utan en dödsskjutning. Den senaste motsvarande månaden var mars 2018.

Polisens statistik för 2025 visar samtidigt att det under året inträffade totalt 158 skjutningar i Sverige. 46 personer dödades och 44 skadades. Det är en kraftig minskning jämfört med 2022, då 391 skjutningar registrerades. I siffrorna för 2025 ingår även masskjutningen på Campus Risbergska i februari.

Polisen pekar på ett långsiktigt arbete mot gängkriminaliteten.

– Polismyndigheten har i flera års tid jobbat målmedvetet för att minska det dödliga våldet i Sverige och det har gett resultat. Många har gripits och lagförts både i Sverige och utomlands och det har påverkat de kriminella nätverkens förmåga att utöva dödligt våld, säger Johan Olsson, chef vid Noa.

Samtidigt som skjutningarna minskat har sprängningarna ökat markant. Under 2025 inträffade 189 sprängningar, jämfört med 136 året innan. Under årets tre sista månader noterades dock lägre nivåer än tidigare under året.

Polisen ser flera möjliga förklaringar till utvecklingen. Tillgången på handgranater har varit god, den kriminella förmågan att begå dödligt skjutvapenvåld bedöms som lägre och rekryteringen av unga utförare har fortsatt i stor skala. Enligt polisen har yngre gärningspersoner ofta lättare att angripa fasta mål som bostäder och lokaler än att använda skjutvapen.

Antalet anmälningar om förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse ökade också under året. Totalt registrerades 240 sådana ärenden, fler än antalet fullbordade sprängningar. Polisen uppger dessutom att fler handgranater tagits i beslag än som faktiskt detonerat.

– Det visar att vi ligger tidigare i händelsekedjan och griper på förberedelsestadiet av sprängningar. Samtidigt arbetar vi intensivt med det förebyggande arbetet, bland annat med sprängföretagen, men också med att påverka smuggelrutterna och införseln av sprängmedel, säger Johan Olsson.

Mot slutet av 2025 såg polisen även en positiv utveckling genom att fler föräldrar kontaktade myndigheterna med oro för barn och unga som riskerade att begå våldsbrott. Enligt polisen har den informationen bidragit till att flera brott kunnat stoppas i tid.

– Den kraften och positiva förflyttningen i att fler reagerar och agerar behöver vi bibehålla och öka framåt för att bygga en stark reaktionskedja i samhället, säger Johan Olsson.