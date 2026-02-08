Amerikanska Barsebäck dras igång igen efter 30 år i malpåse

I USA pågår nu en tydlig trend: Landet väljer att återstarta och återbruka befintlig men nedlagd kärnkraftsinfrastruktur för att möta rekordhög elanvändning, där AI-utvecklingen blivit en drivande kraft.

Det amerikanska energidepartementet DOE har tecknat ett hyresavtal med bolaget General Matter om att återaktivera den så kallade Hanford-anläggningen i delstaten Washington, skriver Interesting Engineering.

Anläggningen stod färdig 1984 men har varit oanvänd sedan kalla krigets slut 1993.

– Vi sätter den här resursen i arbete igen för det amerikanska folket, säger Tim Walsh, biträdande chef för DOE:s Office of Environmental Management.

Den 190.000 kvadratmeter stora anläggningen ska nu användas för forskning kring kärnbränslecykeln och material för nästa generations reaktorer. General Matter inleder arbetet med tekniska utvärderingar och kartläggning av vilka uppgraderingar som krävs.

Satsningen i Washington kompletterar bolagets huvudprojekt i Paducah, Kentucky, där General Matter nyligen fick ett kontrakt värt 900 miljoner dollar för att påskynda produktionen av specialiserat kärnbränsle. Markarbete pågår redan, och byggstart är planerad till 2026 med drift under början av 2030-talet.

– Att bygga upp USA:s kärnindustriella bas igen är det enda sättet att minska beroendet av utländska leverantörer och pressa energikostnaderna, säger General Matters vd Scott Nolan.

Parallellt växer intresset för att starta om nedlagda kärnkraftverk för att försörja den snabbt expanderande AI-industrin med stabil baskraft. I Iowa har Google ingått ett 25-årigt elköpsavtal med NextEra Energy om 600 megawatt från det tidigare nedstängda kärnkraftverket Duane Arnold Energy Center.

Det motsvarar en av reaktorerna i det nedlagda svenska kärnkraftverket Barsebäck, som före nedläggningen hade två reaktorer på cirka 600 megawatt vardera.

Avtalet innebär att verket, som stängdes 2020, planeras att åter tas i drift under första kvartalet 2029, förutsatt godkännanden från tillsynsmyndigheterna.

– Vårt partnerskap med Google för inte bara kärnkraften tillbaka till Iowa, det påskyndar också utvecklingen av nästa generations kärnteknik, säger NextEra Energys vd John Ketchum, till Interesting Engineering.

Google ser kärnkraften som central för att klara den snabbt ökande efterfrågan från AI- och molntjänster.

– Det här avtalet bygger vidare på två decenniers engagemang i Iowa och stärker vår långsiktiga satsning på koldioxidfri energi, säger Ruth Porat, vd och finanschef för Alphabet och Google.