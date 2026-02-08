© FT BILD
 

Wallström: Billström "mycket arrogant person"

Publicerad 8 februari 2026 kl 09.30

Inrikes. Den tidigare utrikesministern Margot Wallström (S) riktar skarp kritik mot sin efterträdare Tobias Billström och beskriver honom som arrogant. Kritiken har först framförts i sociala medier och senare utvecklats av Wallström i SVT.

Dela artikeln

Debatten tog fart efter ett inlägg på X där Wallström svarade på ett resonemang om den svenska korruptionen som publicerats av debattören Kjell Rautio.

Wallström skrev:

"Hej Kjell För din kännedom: Billström är en arrogant person som aldrig ens besvarade mina samtal när jag ville berätta om Ukraina-arbetet och han hälsade inte när vi möttes på minnesdagen för Anna Lindh…Skillnaden mellan honom och Carl Bildt kan inte bli större…"

I ett barnprogram på SVT utvecklar hon kritiken och beskriver ett möte mellan dem vid en minnesceremoni för den tidigare utrikesministern Anna Lindh.

– Han hälsade liksom inte ens när vi sågs. Det är lite märkligt ändå, säger Wallström där.

Situationen kommenteras även av medverkande journalister i programmet.

– Det är väldigt lyxigt att få de här interiören, säger politikreportern Erik Nilsson.

– Det känns inte som diplomatins bästa dag direkt, säger SVT:s politikreporter Daniel Ingmo.

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya interaktiv karta visar snabba trenden. Även stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 Plus

Här går asylsökarna till knivattack mot journalister

Skulle bli tårdrypande flyktingreportage. Vänstern vill ta ned klippet från nätet.0 Plus

Här är Bidens mejl där Mona Sahlins dotter pekas ut som rasist

Arton sidor plusmaterial. Ladda ned och läs mejlkonversationerna.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Dumpen fälldes – SD betalar

Lovar stå för både skadestånd och rättegångskostnader. "Symbolisk gest".0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.