Wallström: Billström "mycket arrogant person"

Debatten tog fart efter ett inlägg på X där Wallström svarade på ett resonemang om den svenska korruptionen som publicerats av debattören Kjell Rautio.

Wallström skrev:

"Hej Kjell För din kännedom: Billström är en arrogant person som aldrig ens besvarade mina samtal när jag ville berätta om Ukraina-arbetet och han hälsade inte när vi möttes på minnesdagen för Anna Lindh…Skillnaden mellan honom och Carl Bildt kan inte bli större…"

I ett barnprogram på SVT utvecklar hon kritiken och beskriver ett möte mellan dem vid en minnesceremoni för den tidigare utrikesministern Anna Lindh.

– Han hälsade liksom inte ens när vi sågs. Det är lite märkligt ändå, säger Wallström där.

Situationen kommenteras även av medverkande journalister i programmet.

– Det är väldigt lyxigt att få de här interiören, säger politikreportern Erik Nilsson.

– Det känns inte som diplomatins bästa dag direkt, säger SVT:s politikreporter Daniel Ingmo.