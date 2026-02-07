© Naturvårdsverket
 

Dumpen fälldes – SD betalar

Publicerad 7 februari 2026 kl 12.50

Inrikes. Sverigedemokraterna kommer att betala kostnaderna efter att Dumpens ansvariga utgivare Sara Nilsson dömts för grovt förtal. Partiledaren Jimmie Åkesson kallar stödet symboliskt och kritiserar förtalslagstiftningen.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skriver på Facebook att han har swishat pengar till pedofiljägarsajten Dumpen efter att ansvarige utgivaren Sara Nilsson dömts för grovt förtal.

"Vi betalar Dumpens kostnader. Lagen ska inte skydda pedofiler från upptäckt", skriver Åkesson i inlägget.

Sara Nilsson döms till villkorlig dom samt 60 dagsböter på totalt 14.400 kronor. Hon ska även betala skadestånd och rättegångskostnader.

Åkesson uppger att Sverigedemokraterna avser att ersätta hela beloppet.

"Jag kommer i veckan att upprätta en direktkontakt med Dumpen och erbjuda att Sverigedemokraterna ersätter hela beloppet som Sara Nilsson dömdes att betala, både skadeståndet och rättegångskostnaderna", skriver Åkesson.

Samtidigt riktar han kritik mot nuvarande lagstiftning.

"Förtalslagstiftningen behöver göras om så att den skyddar människor mot förtal, utan att underlätta livet för barnvåldtäktsmän och andra grova brottslingar", skriver Åkesson.

