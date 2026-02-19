Mattias Karlssons hemliga MED-plan möter hård intern kritik

– Det låter som något man kom på inne på Jimmies kontor med en bag in box, säger en riksdagsledamot för SD till Expressen.

Enligt uppgifter i Kvartal har SD under en längre tid fört samtal om ett upplägg där MED:s partiledare Daniel Sonesson skulle placeras på en valbar plats på SD:s riksdagslista i Stockholms län. I övriga valkretsar skulle MED-kandidater kunna ta plats på SD:s listor.

MED är ett liberalt/borgerligt mikroparti som fick 0,2 procent, färre än 13.000 röster, i det senaste riksdagsvalet.

Efter att planerna avslöjats möts de av hård intern kritik.

– Dörren är helt stängd för MED:s Daniel Sonesson. Det är helt uteslutet att han får en plats till riksdagen, säger en "central källa med insyn" till Expressen.

Uppsidan är begränsad.



MED fick 12 000 röster 2022. Enligt dem är 56% av medlemmarna positiva till valsamarbete med SD = <7000 röster.



Ett riksdagsmandat kan förenklat översättas till ~20 000 röster.



Även vid valsuccé för MED vore ett mandat en oproportionerlig gåva från SD. https://t.co/c8NVIDnQVg — Tobias Andersson (@SDTobbe) February 17, 2026

En annan riksdagsledamot konstaterar att SD inte har något att vinna på upplägget.

SD-toppen Mattias Karlsson pekas ut som den som ursprungligen väckte idén redan 2021. Då ska MED ha tackat nej.

Möten hölls därefter under hösten 2025, bland annat på ett hotell i Stockholm. Det ska även ha funnits planer på gemensam lansering med presskonferens och medieträning.

Sverigedemokraternas presstjänst har tidigare gett följande kommentar till Kvartal:

"Vi har inte så mycket att säga om detta för närvarande då det enbart tycks röra sig om andrahandsuppgifter, men Sverigedemokraterna har alltid varit principiellt positiva till att samarbeta med andra partier som ligger nära oss politiskt och där det finns förutsättningar för oss att göra gemensam sak."

Daniel Sonesson vill inte bekräfta några konkreta diskussioner men säger till Expressen att han för samtal med flera riksdagspartier.