© FT BILD/ARKIV
SD-toppen Mattias Karlsson pekas ut som hjärnan bakom planen på att hjälpa MED in i riksdagen.

Mattias Karlssons hemliga MED-plan möter hård intern kritik

Publicerad 19 februari 2026 kl 10.45

Inrikes. Diskussioner om ett valtekniskt samarbete mellan Sverigedemokraterna och promillepartiet Medborgerlig samling väcker starka invändningar inom SD. Flera företrädare avfärdar idén som orealistisk och obegriplig.

Dela artikeln

– Det låter som något man kom på inne på Jimmies kontor med en bag in box, säger en riksdagsledamot för SD till Expressen.

Enligt uppgifter i Kvartal har SD under en längre tid fört samtal om ett upplägg där MED:s partiledare Daniel Sonesson skulle placeras på en valbar plats på SD:s riksdagslista i Stockholms län. I övriga valkretsar skulle MED-kandidater kunna ta plats på SD:s listor.

MED är ett liberalt/borgerligt mikroparti som fick 0,2 procent, färre än 13.000 röster, i det senaste riksdagsvalet.

Efter att planerna avslöjats möts de av hård intern kritik.

– Dörren är helt stängd för MED:s Daniel Sonesson. Det är helt uteslutet att han får en plats till riksdagen, säger en "central källa med insyn" till Expressen.

En annan riksdagsledamot konstaterar att SD inte har något att vinna på upplägget.

SD-toppen Mattias Karlsson pekas ut som den som ursprungligen väckte idén redan 2021. Då ska MED ha tackat nej.

Möten hölls därefter under hösten 2025, bland annat på ett hotell i Stockholm. Det ska även ha funnits planer på gemensam lansering med presskonferens och medieträning.

Sverigedemokraternas presstjänst har tidigare gett följande kommentar till Kvartal:

"Vi har inte så mycket att säga om detta för närvarande då det enbart tycks röra sig om andrahandsuppgifter, men Sverigedemokraterna har alltid varit principiellt positiva till att samarbeta med andra partier som ligger nära oss politiskt och där det finns förutsättningar för oss att göra gemensam sak."

Daniel Sonesson vill inte bekräfta några konkreta diskussioner men säger till Expressen att han för samtal med flera riksdagspartier.

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA:s nya portal mot europeisk nätcensur

Lanserar Freedom.gov. Ska hjälpa européer komma åt innehåll som deras politiker förbjudit.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.