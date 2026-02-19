Tucker Carlson: Jag blev kvarhållen i Israel

Tucker Carlson, tidigare programledare på Fox News och numera en av USA:s största poddprofiler, reste till Israel för att intervjua USA:s ambassadör Mike Huckabee.

Bakgrunden är att Carlson och andra har anklagat Huckabee – en kristen sionist och fanatisk Israelvän – för att ignorera Israels förtryck av kristna.

Kort efter intervjun, på flygplatsen, blev situationen enligt Carlson dramatisk.

– Män som identifierade sig som säkerhetspersonal på flygplatsen tog våra pass, förde vår exekutive producent till ett sidorum och krävde att få veta vad vi talade med ambassadör Huckabee om, säger Carlson till Daily Mail.

Enligt uppgifter till Daily Mail ska israeliska myndigheter inledningsvis ha övervägt att helt stoppa Carlson från att resa in i landet. Frågan ska då ha hanterats på diplomatisk nivå för att undvika vad som beskrivs som en "diplomatisk incident". Israels regering valde till slut att inte neka inresa, enligt tidningen.

Den amerikanska ambassaden i Israel tillbakavisar dock påståendet om att Carlson skulle ha frihetsberövats.

En talesperson uppger att han fick samma frågor i passkontrollen som andra besökare och diplomater får vid in- och utresa, och förnekar att inresan begränsades till själva intervjun. Enligt ambassaden var kontakten med israeliska myndigheter begränsad till att samordna landningen med privatflyg.

Bakgrunden till intervjun var att Carlson i sitt program kritiserat Huckabee för att inte säkerställa tillräckligt skydd för kristna i Israel. Ambassadören svarade på X:

"Varför talar du inte med mig i stället för om mig?"

Carlson accepterade inbjudan och reste till Tel Aviv, där han publicerade en bild från Ben Gurion-flygplatsen med hälsningen: "Hälsningar från Israel."

Händelsen har väckt debatt i USA. Israel har tappat rejält i popularitet bland yngre republikanska väljare, och enligt Daily Mail ska mötet mellan Carlson och Huckabee ha varit ett försök att dämpa interna motsättningar inom Republikanerna inför mellanårsvalet.

Tucker Carlson räknas som en nära allierad till vicepresident JD Vance och har fortsatt kontakt med president Donald Trump, trots att han nu blivit öppet kritisk till Israels kontroll över Trump och de andra amerikanska politikerna. Förra månaden besökte han Vita huset två gånger och träffade presidenten i Ovala rummet vid minst ett tillfälle.