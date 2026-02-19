SD:s löfte: Sverige ska betala Ukrainas miljardlån

Lånet motsvarar cirka 236 miljoner euro och ska täcka akuta finansieringsbehov i slutet av första kvartalet.

Enligt Utrikesdepartementet ska garantin möjliggöra ytterligare budgetstöd i början av 2026.

Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet, framhåller att lånet stärker säkerheten.

– Ett finansiellt lån för att stabilisera Ukrainas ekonomi stärker motståndskraften i landet och vår kollektiva säkerhet gentemot den ryska krigsmaskinen, säger han i ett pressmeddelande.

Garantin gör det möjligt för Världsbanken att fortsätta ge stöd genom programmet PEACE, som ersätter Ukraina för sociala och humanitära utgifter som pensioner, löner och stöd till utsatta grupper.

– Det har gått fyra år av fullskaligt krig och Ukraina behöver allt vårt stöd – militärt, humanitärt, finansiellt och till energi. Jag är stolt över att Sverige på detta sätt kan bidra till Ukrainas ekonomiska stabilitet. Det är en viktig investering i landets motståndskraft och säkerhet, liksom i Europas och Sveriges säkerhet, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M).

Fredrik Malm (L) kallar stödet en säkerhetsfråga.

– Ukraina utkämpar ett försvarskrig inte bara för sin egen existens och framtid, utan för hela Europas fred och frihet. Sveriges stöd till Ukraina är en moralisk plikt såväl som en investering i vår egen säkerhet. Ukraina ska veta att vi står bakom dem i deras kamp, säger han.