Franskt hangarfartyg till Malmö

Det franska örlogsfartyget väntas lägga till i Malmö på onsdag. Flera svenska myndigheter har varit involverade i planeringen, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det kommer upprättas en beredskapzon på ett liknande sätt som runt kärnkraftverken men av betydligt mindre storlek, säger Pelle Zettersten, kommunikatör på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT.

Charles de Gaulle är 261,5 meter lång och är världens största icke-amerikanska kärnkraftsdrivna hangarfartyg. Ombord finns normalt ett par tusen sjömän och militärer samt ett 30-tal stridsflygplan. I normalfall medföljer flera örlogsfartyg som skydd.

Besöket sker inom ramen för den franskledda strategiska övningen Orion26. Från regeringshåll beskrivs besöket som ett led i det fördjupade militära samarbetet mellan Sverige och Frankrike.

"Det fördjupar samarbetet mellan allierade och stärker vår gemensamma förmåga inom bland annat sjöstrid och luftförsvar", skriver försvarsminister Pål Jonson (M) i en kommentar.