Hangarfartyget Charles de Gaulle.

Franskt hangarfartyg till Malmö

Publicerad 18 februari 2026 kl 16.54

Inrikes. Sverige får nästa vecka besök av det franska kärnkraftsdrivna hangarfartyget Charles de Gaulle. Enligt uppgifter till SVT är det första gången på över 50 år som ett atomdrivet fartyg anlöper svensk hamn.

Det franska örlogsfartyget väntas lägga till i Malmö på onsdag. Flera svenska myndigheter har varit involverade i planeringen, däribland Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Det kommer upprättas en beredskapzon på ett liknande sätt som runt kärnkraftverken men av betydligt mindre storlek, säger Pelle Zettersten, kommunikatör på Strålsäkerhetsmyndigheten, till SVT.

Charles de Gaulle är 261,5 meter lång och är världens största icke-amerikanska kärnkraftsdrivna hangarfartyg. Ombord finns normalt ett par tusen sjömän och militärer samt ett 30-tal stridsflygplan. I normalfall medföljer flera örlogsfartyg som skydd.

Besöket sker inom ramen för den franskledda strategiska övningen Orion26. Från regeringshåll beskrivs besöket som ett led i det fördjupade militära samarbetet mellan Sverige och Frankrike.

"Det fördjupar samarbetet mellan allierade och stärker vår gemensamma förmåga inom bland annat sjöstrid och luftförsvar", skriver försvarsminister Pål Jonson (M) i en kommentar.

