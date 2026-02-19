Nya Tidögåvan till Zelenskyj: 12,9 miljarder kronor

En stor del av satsningen går till att stärka Ukrainas förmåga att slå på djupet. 5,6 miljarder kronor avsätts för utveckling och upphandling av bland annat drönare med lång räckvidd och andra obemannade system.

Tre miljarder kronor används till ammunition, utbildningsinsatser och ersättningsanskaffning av materiel som plockas direkt ur svenska lager. Det rör bland annat artillerigranater och granatgevär.

Ytterligare 4,3 miljarder kronor läggs på nyproducerat luftförsvar. Förmågan ska kunna skydda större områden mot luftburna hot.

– Det här är ett stort och viktigt paket och det kommer i en kritisk tid för Ukraina, inte minst för att stärka luftförsvaret nu när Ryssland kraftfullt har skalat upp med både ballistiska robotar, kryssningsrobotar och långräckviddiga drönare, säger försvarsminister Pål Jonson (M) enligt TT.

Det är det 21:a svenska stödpaketet sedan den ryska invasionen inleddes. Enligt regeringen ryms satsningen inom årets budgetram på 40 miljarder kronor.

– Vi kommer att fortsätta att stötta Ukraina så länge det krävs, säger Pål Jonson.

Han konstaterar att Sverige är "ett av de länder som stöttar Ukraina mest".