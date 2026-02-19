© Johan Hjelmstrand/Regeringskansliet
 

Nya Tidögåvan till Zelenskyj: 12,9 miljarder kronor

Publicerad 19 februari 2026 kl 14.06

Inrikes. SD och regeringen skjuter till ytterligare 12,9 miljarder skattekronor i militärt bistånd till Ukraina, som skakas av omfattande biståndsrelaterade korruptionsskandaler i landets politiska toppskikt. Det nya paketet presenteras som ett av de större hittills och innebär att det samlade svenska militära stödet sedan 2022 passerar cirka 103 miljarder kronor.

Dela artikeln

En stor del av satsningen går till att stärka Ukrainas förmåga att slå på djupet. 5,6 miljarder kronor avsätts för utveckling och upphandling av bland annat drönare med lång räckvidd och andra obemannade system.

Tre miljarder kronor används till ammunition, utbildningsinsatser och ersättningsanskaffning av materiel som plockas direkt ur svenska lager. Det rör bland annat artillerigranater och granatgevär.

Ytterligare 4,3 miljarder kronor läggs på nyproducerat luftförsvar. Förmågan ska kunna skydda större områden mot luftburna hot.

– Det här är ett stort och viktigt paket och det kommer i en kritisk tid för Ukraina, inte minst för att stärka luftförsvaret nu när Ryssland kraftfullt har skalat upp med både ballistiska robotar, kryssningsrobotar och långräckviddiga drönare, säger försvarsminister Pål Jonson (M) enligt TT.

Det är det 21:a svenska stödpaketet sedan den ryska invasionen inleddes. Enligt regeringen ryms satsningen inom årets budgetram på 40 miljarder kronor.

– Vi kommer att fortsätta att stötta Ukraina så länge det krävs, säger Pål Jonson.

Han konstaterar att Sverige är "ett av de länder som stöttar Ukraina mest".

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA:s nya portal mot europeisk nätcensur

Lanserar Freedom.gov. Ska hjälpa européer komma åt innehåll som deras politiker förbjudit.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.