© Freedom.gov
Från Freedom.gov.

USA:s nya portal mot europeisk nätcensur

Publicerad 19 februari 2026 kl 09.55

Utrikes. USA:s utrikesdepartement arbetar med en ny webbsida – Freedom.gov – som ska göra det möjligt för användare i Europa och andra delar av världen att ta del av material som deras regeringar förbjudit.

Tanken är att ge tillgång till innehåll som blockerats nationellt, exempelvis material som klassats som hatpropaganda eller terrorpropaganda.

Projektet leds av Sarah Rogers, biträdande utrikesminister för offentlig diplomati. Lanseringen var planerad till säkerhetskonferensen i München förra veckan men genomfördes inte då.

Två källor uppger för Reuters att det internt funnits invändningar inom departementet, även från jurister. En talesperson förnekar dock att någon lansering försenats och bestrider att jurister rest invändningar.

I ett uttalande skriver departementet: "Digital frihet är en prioritet för utrikesdepartementet, och det inkluderar spridningen av integritets- och censurkringgående teknologier som VPN-tjänster".

Enligt en källa har tjänstemän diskuterat att inkludera en VPN-funktion som får användartrafik att framstå som om den kommer från USA. Samma källa uppger att användarnas aktivitet inte ska spåras.

Trumpadministrationen har gjort vad man beskriver som försvar för yttrandefrihet till en central del av sin utrikespolitik. Man har kritiserat EU:s DSA-lag och Storbritanniens Online Safety Act och menar att reglerna begränsar det fria ordet.

EU:s nya censurregelverk innebär att plattformar kan tvingas ta bort innehåll som klassas som olagligt hat eller terrorpropaganda. I december bötfälldes X med 120 miljoner euro.

Den tidigare amerikanske utrikesdepartementstjänstemannen Kenneth Propp kallar planerna för "ett direkt skott" mot europeiska regler och säger att freedom.gov "skulle uppfattas i Europa som ett amerikanskt försök att underminera nationella bestämmelser".

Domännamnet registrerades den 12 januari.

USA har tidigare finansierat kommersiella VPN-tjänster för att ge användare i bland annat Kina, Iran, Ryssland, Belarus, Kuba och Myanmar tillgång till fri information.

