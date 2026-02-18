© Facebook
Afnan Agha.

SSU-ordförande hotas av utvisning

Publicerad 18 februari 2026 kl 18.32

Inrikes. SSU:s ordförande i västra Mälardalen riskerar att utvisas till Irak efter mer än tio år i Sverige. Samtidigt kandiderar hon för Socialdemokraterna i höstens val.

Dela artikeln

Afnan Agha, 21, kom till Sverige 2015 som tioåring och arbetar på ett LSS-boende i Köping.

I oktober beslutade Migrationsverket att hon ska utvisas. Hon fick 2021, då hon var minderårig, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av "särskilt ömmande omständigheter" – en bestämmelse som avskaffades 2023.

Hon är nu vuxen och ska flytta hem till Irak.

Efter att nya skyddsskäl lämnats in skickade migrationsdomstolen tillbaka ärendet till Migrationsverket för ny prövning. Ett nytt beslut väntas.

– Det har känts obekvämt att prata om det. Utvisningsbeslutet skapar en klyfta mellan mig och omgivningen. Jag är ju en Köpingstjej som alla andra, säger Afnan Agha till Dagens Nyheter.

Vänstertidningen har publicerat en lång så kallad snyftartikel om SSU-ordföranden signerad invandringsaktivisten Niklas Orrenius.

Bland Socialdemokraterna i Köping har beskedet väckt starka reaktioner.

– Då gömmer vi henne, säger Annika Duàn (S) som svar på vad som händer om utvisningen ska verkställas.

Hon får medhåll av partikollegan Elizabeth Salomonsson.

Även kommunstyrelsens ordförande Per Ågren (S) engagerar sig, men frågan har inte fått större spridning nationellt. Få S-politiker på riksnivå har visat stöd för Afnan Agha.

– Jag begriper det inte. Jag tycker ju att vårt parti skulle använda sig av Afnans fall i valrörelsen, säger Annika Duàn till DN.

Åkesson uppges ha varit otrogen – med "en rad" olika kvinnor

Källorna: Därför sprack förhållandet med Louise Erixon. Utpekad sekreterare fick riksdagsplats.0 Plus

Muhammads blodiga attack mot kvinnan i tunnelbanan

Matar knytnävsslag mot kvinnans ansikte och stjäl hennes Rolexklocka. Greps efter brutala attacken i Stockholm.0 Plus

Biancas stalkers iranska skräckbakgrund

"Fabian Sköldhamns" makabra historia. Pappa högg ihjäl mamma på barnavårdscentralen – inför barnen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Efter knäböjningen: SD-topp får förstärkt skydd av Säpo

Videon sprids till miljonpublik. "SD förlöjligas nu av hundratusentals extremister världen över", konstaterar Mattias Karlsson.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.