SSU-ordförande hotas av utvisning

Afnan Agha, 21, kom till Sverige 2015 som tioåring och arbetar på ett LSS-boende i Köping.

I oktober beslutade Migrationsverket att hon ska utvisas. Hon fick 2021, då hon var minderårig, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av "särskilt ömmande omständigheter" – en bestämmelse som avskaffades 2023.

Hon är nu vuxen och ska flytta hem till Irak.

Efter att nya skyddsskäl lämnats in skickade migrationsdomstolen tillbaka ärendet till Migrationsverket för ny prövning. Ett nytt beslut väntas.

– Det har känts obekvämt att prata om det. Utvisningsbeslutet skapar en klyfta mellan mig och omgivningen. Jag är ju en Köpingstjej som alla andra, säger Afnan Agha till Dagens Nyheter.

Vänstertidningen har publicerat en lång så kallad snyftartikel om SSU-ordföranden signerad invandringsaktivisten Niklas Orrenius.

Bland Socialdemokraterna i Köping har beskedet väckt starka reaktioner.

– Då gömmer vi henne, säger Annika Duàn (S) som svar på vad som händer om utvisningen ska verkställas.

Hon får medhåll av partikollegan Elizabeth Salomonsson.

Även kommunstyrelsens ordförande Per Ågren (S) engagerar sig, men frågan har inte fått större spridning nationellt. Få S-politiker på riksnivå har visat stöd för Afnan Agha.

– Jag begriper det inte. Jag tycker ju att vårt parti skulle använda sig av Afnans fall i valrörelsen, säger Annika Duàn till DN.