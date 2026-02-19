SD öppnar för Nato-kärnvapen på svensk mark

Sverige har en överenskommelse om att inga kärnvapen ska placeras på svensk mark i fredstid.

Under en utrikespolitisk debatten i riksdagen signalerade dock SD en mer flexibel hållning.

– I dagsläget är det inte aktuellt men vi öppnar för att man måste bort från förbudspolitiken när vi ser hur volatil den säkerhetspolitiska utvecklingen är och inte utesluta att vi kan komma att behöva placera kärnvapen på svenskt territorium, säger partiets utrikespolitiske talesperson Aron Emilsson till TT.

Han menar att Sverige måste vara fullt integrerat i Natos kärnvapenplanering.

– Nu har man varit väldigt försiktig att uttala den här möjligheten i fredstid, men den kan vi inte utesluta.

På frågan om Sverige redan befinner sig i en gråzon svarar han:

– Ja, det börjar likna det.

Statsminister Ulf Kristersson (M) har sagt att Sverige via Nato deltar "i alla diskussioner även i Europa som kretsar kring kärnvapen".

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) betonar att en eventuell förändring först måste diskuteras med övriga Nato-länder och i riksdagen. Regeringen står också fast vid icke-spridningsavtalet.