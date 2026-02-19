© FT BILD/ARKIV
 

S-tidningen Aftonbladet får sända nationell radio inför valet

Publicerad 19 februari 2026 kl 15.16

Media. Radiostationen NRJ blir av med sitt nationella sändningstillstånd. I stället kniper den S-märkta tidningen Aftonbladet en av de endast tre eftertraktade nationella kommersiella radiolicenserna – med start dryga månaden före riksdagsvalet.

Mediemyndigheten meddelade på onsdagen att Aftonbladet Radio tilldelas ett av tre kommersiella analoga tillstånd. Sändningarna ska börja den 1 augusti.

Mix Megapol och RIX FM behåller sina tillstånd. För NRJ innebär beslutet däremot att de nationella sändningarna upphör den 31 juli.

– Det här är ett chockbesked som vi har svårt att ta in, säger NRJ:s vd Richard Mazeret i ett pressmeddelande.

Han uppger att 1,5 miljoner lyssnare blir utan sin radiokanal och att medarbetare riskerar att förlora sina jobb.

Aftonbladets nya tillstånd börjar gälla den 1 augusti. S-tidningens publisher Lotta Folcker beskriver satsningen som en av de största på länge.

– Det här är en av våra största satsningar på många år, och ett tydligt uttryck för vår ambition att nå fler med journalistik i vardagen, säger hon till Aftonbladet.

Det är första gången de tre kommersiella analoga radiotillstånden fördelas genom en urvalsprocess. Tidigare har tillstånden gått till de aktörer som betalat mest.

Syftet med den nya modellen uppges vara att "öka mångfalden" i kommersiell radio.

– Vi kunde inte ge alla tre tillstånden till musikkanaler när vi hade fått in flera ansökningar om att få starta en mer nyhetsbaserad kommersiell radiokanal. Och bland de två ansökningar som handlade om en mer nyhetsbaserad radiokanal så tyckte vi att Aftonbladets ansökan vägde tyngst, säger Ola Vigström, jurist på Mediemyndigheten, till Dagens Nyheter.

Att NRJ förlorade tillståndet beror enligt myndigheten på att Mix Megapol och RIX FM har betydligt fler lyssnare.

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning." 

