Anders Boman.

Destination Gotlands Anders Boman efterlyst av FBI

Publicerad 12 december 2025 kl 10.54

Inrikes. En toppchef med tunga uppdrag i Gotlandsbolaget och Destination Gotland är efterlyst av FBI i en amerikansk utredning om misstänkt kartellbildning i sjöfarten. Anders Boman nekar till brott och säger att han inte fått klart för sig vilka gärningar han anklagas för, rapporterar Hela Gotland.

Anders Boman sitter i Gotlandsbolagets koncernledning och är styrelseledamot i Destination Gotland. Enligt Hela Gotland har han varit anklagad för brott i USA i åtta år, men ännu inte ställts inför rätta.

Utredningen tog fart 2012, när misstankarna kring upplägget i hamnen i Baltimore började rullas upp. År 2015 följde åtal mot totalt elva chefer i internationella rederier, misstänkta för att ha samordnat priser, anbud och vissa rutter i bilfrakten.

Sedan 2017 finns Boman, tillsammans med två andra chefer, på FBI:s lista över efterlysta misstänkta för konkurrensbrott. När Hela Gotland kontaktar FBI:s kontor i Baltimore bekräftas uppgiften och myndigheten skriver i ett mejl att Boman är efterfrågad av Justitiedepartementet. FBI skriver också att myndigheten begär att han ska gripas för att kunna ställas inför rätta.

Boman säger att han inte har deltagit i någon kartellverksamhet och att det som skett i så fall har skett längre ner i organisationen.

– Det är inte sant. Jag har rent mjöl i påsen, säger han.

Enligt artikeln kopplas misstankarna till tiden då Boman var vice vd i Wallenius Wilhelmsen Logistics AS (WWL), ett norskt bolag. Den ledande trion misstänks ha varit en del av kartellen mellan 2004 fram till september 2012.

WWL erkände sig skyldigt och gick med på att betala böter på 98,9 miljoner US dollar, vilket vid tidpunkten motsvarade mer än 840 miljoner svenska kronor. Även Europakommissionen utdömde böter på 207,3 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 2 miljarder svenska kronor.

Boman säger att en anledning till att han inte tagit processen i USA handlar om kostnaden. Han uppger att amerikanska jurister gissar att det skulle kosta minst 100 miljoner kronor för honom privat.

