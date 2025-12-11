© Polisen
 

15-åring filmade när hon släpades iväg och gruppvåldtogs: "Blir kravaller om videon släpps"

Publicerad 11 december 2025 kl 17.33

Utrikes. Två flyktingbarn från Afghanistan har dömts till fängelse i Storbritannien för att ha våldtagit en 15-årig skolflicka som filmade övergreppet på sin mobil. Den ena våldtäktsmannens advokat varnar för att videon är så "vidrig" att den skulle orsaka kravaller om allmänheten fick se den, rapporterar Daily Mail.

Jan Jahanzeb och Israr Niazal, båda 17 år, hade bara varit i Storbritannien i några månader när de den 10 maj förra året överföll och gruppvåldtog flickan i en park i engelska Leamington Spa.

De hade som så många andra tagit sig illegalt över Engelska kanalen i småbåtar.

I den tre minuter långa filmen från våldtäkten, som spelades upp vid Warwick Crown Court, hörs flickan gråtande säga "ni ska våldta mig" medan hon släpas bort från en plats där hon suttit och druckit med vänner.

Videon visade också hur hon gråter, skriker "hjälp" och ber att inte föras till parken. I ett avskilt område tvingades hon utföra sexuella handlingar på pojkarna innan hon lyckades fly.

I ett uttalande till domstolen säger flickan: "Dagen jag blev våldtagen förändrade mig som person. Jag är inte längre en glad, sorglös tonåring. Det här var min första sexuella erfarenhet."

"Jag hatar att jag nu ses som ett offer, även om det är precis vad jag är."

Domaren Sylvia de Bertodano dömde Jahanzeb till tio år och åtta månaders fängelse och Niazal till nio år och tio månader. Hon sa att de hade "svikit" så kallade genuina flyktingars intressen och "borde känna en djup och varaktig skamkänsla".

– Ni två har berövat henne hennes barndom, tillade domaren.

Till och med Niazals egen advokat, Joshua Radcliffe, kallar mobilfilmen "verkligt vidrig" och varnade för upplopp om den skulle offentliggöras.

– Jag har ingen tvekan om att om allmänheten blev utsatt för den skulle vi få ordningsstörningar, sade han i rätten.

Robert Holt, som försvarade Jahanzeb, gjorde å sin sida en ansträngning för att förmå domaren att förbjuda media från att ens rapportera att pojkarna var afghanska asylsökare.

Domaren avslog detta och godtog i stället en juridisk begäran från Daily Mail som innebar att gärningsmännen kunnat namnges.

Asylsökarna bodde i skattefinansierade boenden vid tiden för övergreppet, efter att ha kommit till Storbritannien som "ensamkommande flyktingbarn".

Båda erkände brottet i oktober. Under rättegången framkom det att Jahanzeb riskerar utvisning, medan Niazal inte gör det eftersom han erkände precis innan han fyllde 17 – och därmed var för ung för att omfattas av reglerna.

Hans advokat konstaterade att detta innebär att de yngre av de två våldtäktsmännen får en möjlighet att "skapa ett liv för sig själv i det här landet" när han slutligen släpps.

Domaren sade dock när hon läste upp domen att hon skulle rekommendera att inrikesministern överväger att utvisa både Jahanzeb och Niazal, skriver Daily Mail.

