Hovet medger: Sofia träffade Epstein flera gånger

Publicerad 11 december 2025 kl 16.52

Inrikes. Prinsessan Sofia träffade Jeffrey Epstein vid flera tillfällen i 20-årsåldern. Efter DN:s avslöjanden om läckta Epstein-mejl går hovet nu ut med en beskrivning av hur kontakterna ska ha sett ut – och dementerar uppgifter om beroendeställning eller hjälp från den sexbrottsdömde finansmannen.

Flera medier har nu rapporterat om hur finanskvinnan Barbro Ehnbom via mejl presenterade den dåvarande glamourmodellen Sofia Hellqvist för Jeffrey Epstein omkring år 2005.

Enligt Dagens Nyheter ska Sofia och en väninna ha besökt Epsteins kontor i New York, där de erbjöds plats på en skådespelarutbildning och en resa till hans privata ö i Karibien. Enligt uppgifterna tackade prinsessan nej och valde att inte utnyttja vare sig skådespelarutbildningen eller resan till Epsteins ö.

Med anledning av rapporteringen har hovet skickat skriftliga kommentarer till media. Där slår man fast att prinsessan minns att hon träffade Epstein ett mindre antal gånger för ungefär 20 år sedan.

"Det kan inte begäras av någon att komma ihåg samtliga människor man träffat i livet, men det Prinsessan Sofia minns är att hon mötte Epstein ett fåtal gånger för cirka 20 år sedan. Vi vill förtydliga och klargöra att detta skedde i sociala sammanhang, som på en restaurang och en filmpremiär", skriver hovet i sin kommentar.

Hovet går också rakt emot uppgifterna om att prinsessan skulle ha tagit emot praktisk hjälp av Epstein.

"Uppgifter om att Prinsessan ska ha tagit emot hjälp från Epstein med skådespelarutbildning eller visering till USA är felaktiga. Prinsessan har således aldrig stått i någon form av beroendeställning till honom, ej heller haft kontakt med honom sedan 20 år tillbaka", skriver hovet vidare.

DN har tidigare berättat att Barbro Ehnbom under åren 2005–2008 mejlade Epstein ett trettiotal gånger och återkommande satte unga svenska kvinnor från sina nätverk i kontakt med honom, samtidigt som hon tog emot betydande donationer till sina projekt. Enligt hovets uppgifter har prinsessan Sofia dock varken utnyttjat någon skådespelarutbildning via Epstein eller rest till hans ö i Karibien.

Prinsessan Sofia gifte sig med prins Carl Philip 2015.

