En 14-åring genomför ett gängmord i Bromma. Nu är fenomenet på export.

Europol: Svensk innovation med barntorpeder sprids i Europa

Publicerad 12 december 2025 kl 11.29

Inrikes. Totalt 193 personer har gripits i elva länder på ett halvår i en Europolinsats mot beställningsvåld. Myndigheten varnar nu för ett våldsfenomen som tog form i Sverige och som sprids vidare i Europa.

Upplägget kallas "violence-as-a-service" och innebär att kriminella nätverk beställer mord och sprängningar som en tjänst.

Utförarna är ofta barn och unga som lockas eller pressas med skulder, ibland helt påhittade.

Europols insats, Operational Taskforce GRIMM, har enligt myndigheten lett till 193 gripanden på sex månader. Bland de gripna finns både utförare, rekryterare och anstiftare.

Barn är särskilt utsatta, enligt författaren och den före detta brottsutredaren Luay Mohageb. Han pekar på att de är billig arbetskraft, lättmanipulerade och riskerar låga straff.

– Rekryterarna säger: blir du tagen får du bara några år på ett hem där du kan spela Playstation, säger Mohageb till TV4 Nyheterna.

Rekryteringen sker ofta stegvis. Den som väl har gjort ett uppdrag kan pressas att fortsätta.

Europol pekar ut Sverige som startpunkt för trenden, en bild som Mohageb delar.

– Jag upplever att den här dynamiken är väldigt unik för Sverige. Vi har ett enormt ungdomligt deltagande och en lättsamhet inför mord och sprängningar som jag inte sett i något annat land, säger han.

Att ett barn grips stoppar inte nätverken, enligt Mohageb.

– Det finns en stor pool av barn som är villiga att utföra de här uppdragen. Om ett barn åker fast tar man bara nästa, säger Mohageb till TV4 Nyheterna.

