Orban: Vi kommer inte ta emot "en enda invandrare" – och heller inte betala EU:s straffavgift

EU har presenterat nya detaljer rörande den så kallade solidaritetspoolen, som medlemsländer ska bidra till när andra EU-länder anses vara under särskilt hårt migrationstryck.

Enligt upplägget måste länderna antingen ta emot en andel asylsökare ur en gemensam pool eller betala en avgift per person de vägrar ta emot.

För 2026 uppges det handla om 21.000 asylsökare som ska omfördelas. Länder som inte vill ta emot omfördelade asylsökare via EU kan i stället tvingas betala 20.000 euro per person som man sagt nej till, eller bidra med resurser till EU:s yttre gränsarbete.

Viktor Orban rasar mot beslutet och beskriver migrationspakten som "helt och hållet verklighetsfrånvänt".

I ett inlägg på X skriver han att Bryssel nu försöker tvinga Ungern att betala mer eller ta emot migranter, vilket han kallar oacceptabelt.

"Vi kommer inte att ta emot en enda invandrare, och vi kommer inte att betala för andras invandrare", fastslår han och fortsätter:

"Upproret har inletts."

Samtidigt har Sverige meddelat att man väljer den ekonomiska vägen i systemet.

– Vi kommer inte ta emot asylsökande, utan regeringens beslut är att vi istället ska ge ett ekonomiskt bidrag till nästa år, sade migrationsminister Johan Forssell (M) till SVT tidigare i veckan.

– Det rör sig om drygt 100 miljoner kronor som kommer bli aktuellt för Sveriges del, fortsatte han.

Formellt återstår att ministerrådet ska anta genomförandebeslutet för 2026 års solidaritetspool, vilket väntas ske före årsskiftet.