"Faktagranskare" och liknande censurivrare portas från USA

En intern promemoria som skickades ut i tisdags instruerar personalen att leta efter tecken på att en sökande har deltagit i "faktagranskning", bekämpning av "desinformation", "falska narrativ", innehållsmoderering, compliance eller så kallat trust and safety-arbete.

Handläggare ska gå igenom cv:n, Linkedin-profiler och medieomnämnanden, enligt NPR.

I promemorian står:

"Om du upptäcker bevis för att en sökande var ansvarig för eller delaktig i censur eller försök till censur av skyddade yttranden i USA, bör du bedöma att den sökande är obehörig för visum."

Promemorian hänvisar till en policy som utrikesminister Marco Rubio presenterade i maj, där visum ska nekas till "utländska tjänstemän och personer som är delaktiga i censur av amerikaner".

Bakgrunden är Trumps långvariga konflikt med techbolagen. Presidenten stängdes själv av från flera plattformar efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021, något som presidenten och medlemmar av hans administration ofta lyfter fram som bevis för att dessa bolag riktar sig mot konservativa röster.

I samband med Trumps första mandatperiod ökade censuren i allmänhet mycket kraftigt på sociala medier, och högst selektiva "faktagranskningar" blev ett vanligt inslag som vänstern använde sig av för att försöka tysta kritiker.

Beslutet väcker hård kritik från personer i branschen.

– Jag är oroad över att trust and safety-arbete blandas ihop med "censur", säger Alice Goguen Hunsberger, som har arbetat med trust and safety på techbolag som OpenAI och Grindr, till NPR.

– Trust and safety är en bred verksamhet som omfattar avgörande och livräddande arbete för att skydda barn och stoppa material med sexuella övergrepp mot barn, liksom att förhindra bedrägerier, bluffar och sextortion. Medarbetare inom trust and safety fokuserar på att göra internet säkrare och bättre, inte på att censurera för censurens egen skull, fortsätter hon.

Utrikesdepartementet försvarar dock policyn. En talesperson skriver:

"Administrationen har klargjort att den försvarar amerikaners yttrandefrihet mot utlänningar som vill censurera dem. Vi stödjer inte att utlänningar kommer till USA för att arbeta som censorer som tystar amerikaner."

Talespersonen fortsätter:

"I det förflutna har presidenten själv varit ett offer för denna typ av övergrepp när sociala medieföretag låste hans konton. Han vill inte att andra amerikaner ska drabbas. Att låta utlänningar leda denna typ av censur skulle både förolämpa och skada det amerikanska folket."

Samtidigt skärper utrikesdepartementet även sin egen bevakning av sökandenas nätvanor.

På onsdagen meddelade utrikesdepartementet att de som söker visumet H-1B och deras anhöriga måste ha offentliga sociala mediekonton, så att amerikanska myndigheter kan granska innehållet.