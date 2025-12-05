© President.gov.ua
 

Sverige ska skänka en femtedel av hela biståndet till Zelenskyj

Publicerad 5 december 2025 kl 16.32

Utrikes. Sveriges regering gör en historisk omprioritering av biståndet: fem länder i Afrika och Latinamerika fasas ut helt, tre ambassader stängs – och nästan 20 procent av hela det svenska biståndet ska i stället gå till Ukraina. Det historiska beskedet kommer samtidigt som Kiev skakas av korruptionsskandaler knutna till just biståndet från väst.

Regeringen meddelade på fredagen att biståndet till Bolivia, Liberia, Tanzania, Zimbabwe och Moçambique ska avvecklas. Ambassaderna i Bolivia, Liberia och Zimbabwe stängs i samband med omläggningen.

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) motiverar neddragningarna med att pengarna måste flyttas till Ukraina.

– Vi ser att behovet är ännu större i Ukraina. Det är ett avgörande ögonblick för Europas historia, säger ministern enligt Dagens Nyheter.

Han förklarar också att biståndet till de utfasade länderna "inte gjort den nytta som det behövts".

Ukraina blir nu Sveriges främsta biståndsmottagare. Enligt Dousa ska landet nästa år få nästan en femtedel av hela biståndsbudgeten – en satsning han beskriver som den "största någonsin i Sveriges historia".

Samtidigt som regeringen gör Ukrainas regering till den största mottagaren av svenskt bistånd fortsätter medierapporteringen kring landets omfattande korruptionsproblem, och miljardbelopp av biståndet misstänks ha hamnat i privata fickor.

Beslutet möts också av kritik från flera svenska aktörer. RFSU:s generalsekreterare Ingela Holmertz säger att deras partner i Liberia nu är ”väldigt oroliga” och varnar för att viktiga projekt går om intet. De svenska pengarna har bland annat gått till sexualundervisning.

Regeringen står dock fast vid omläggningen. Dousa framhåller att Sverige hittills skickat 50 miljarder kronor till de fem länderna, men att en rapport från Expertgruppen för biståndsanalys 2016 visat att utvecklingen uteblivit.

Sammantaget väntas omfördelningen innebära att två miljarder kronor förs över till Ukraina under de kommande åren – samtidigt som både ukrainska antikorruptionsmyndigheter och internationella rapporter varnar för omfattande korruptionsrisker kring landets offentliga medel.

