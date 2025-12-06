Ikea lämnar det svenska – i smyg

När Svenska Dagbladet ringer Inter Ikea Groups internationella presstelefon, börjar numret på +46 men svaret kommer på engelska.

– My Swedish is still very problematic, säger presskontakten och ber att få fortsätta på engelska.

Det är en vardaglig detalj som speglar en större förändring. Inter Ikeas koncernchef Jon Abrahamsson Ring bor och arbetar i Delft i Nederländerna, och lämnar vid årsskiftet över till polacken Jakub Jankowski. Hos Ingka Group, som driver de flesta varuhusen, har spanjoren Juvencio Maeztu redan ersatt Jesper Brodin på posten som vd.

Samtidigt är Ikea djupt inskrivet i den svenska självbilden och all produktutveckling sker fortfarande i Älmhult.

– Den stora, mer strategiska delen sitter ju i Älmhult. Där designar vi varenda produkt som vi säljer i hela världen, säger han till SvD.

Sortimentet ska enligt Abrahamsson Ring vila på ”svenska designrötter”, med ljusa uttryck och mycket trä. Det gäller både möblerna och allt runt omkring.

– Varunamnen är ju också svenska där vi använder Å, Ä, Ö överallt.

Kulturarbetet lutar tungt mot Ingvar Kamprads skrift ”En möbelhandlares testamente”, som fortfarande används som värdegrundsdokument.

Efter Kamprads död 2018 har arbetet med kultur och värderingar snarare trappats upp, dock mest i form av symbolik och ritualer. Chefer från hela världen samlas återkommande i Älmhult, och på den upprustade gården Bölsö vid sjön Möckeln får medarbetare placera en sten på gärdsgården som symbolisk handling.