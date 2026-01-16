© Frankie Fouganthin
Salwan Momika och Salwan Najem. Den senare sätter nu sitt hopp till JD Vance, som nämnde hets mot folkgrupp-domen i sitt uppmärksammade tal i München.

Koranbrännaren Salwan Najem söker asyl i USA

Publicerad 16 januari 2026 kl 09.21

Inrikes. Salwan Najem, känd för koranbränningar tillsammans med Salwan Momika, har lämnat Sverige och söker nu asyl i USA. Enligt hans advokat saknar han förtroende för att svenska myndigheter kan garantera hans säkerhet.

Salwan Momika sköts till döds sent på kvällen den 29 januari 2025 i sin lägenhet på Granövägen i Hovsjö.

Hans medhjälpare Najem valde senare att lämna Sverige. Enligt hans försvarsadvokat Mark Safaryan skedde det under våren, några månader efter mordet.

– Han tror inte att Sverige kan garantera hans säkerhet, säger Safaryan till LT.

Advokaten pekar på ett uppmärksammat tal som USA:s vicepresident JD Vance höll vid säkerhetskonferensen i München i februari, bara veckor efter mordet. I talet kritiserade Vance den svenska domen mot Najem för hets mot folkgrupp, som meddelades bara dagar efter att Momika skjutits ihjäl.

Vance vände sig också mot hur svenska myndigheter beskrev Najem och Momika och anklagade Sverige för att inskränka yttrandefriheten.

Senare under våren tog sig Najem in i USA via Kanada. Där greps han av myndigheterna och sitter nu inlåst på en asylmottagning i väntan på att hans asylansökan ska prövas.

– Jag var i kontakt med honom ganska nyligen och han sätter nu sitt hopp till JD Vance, säger Safaryan till LT.

Svea hovrätt har tidigare fastställt Najems villkorliga dom för hets mot folkgrupp. Domen överklagades, men Högsta domstolen beslutade på tisdagen att inte bevilja prövningstillstånd.

