Efter genusprofilens raseri: Coop tar bort bild på Megan Fox

När Nina Rung besökte en Coop-butik tillsammans med sin 16-åriga dotter reagerade hon kraftigt på en reklamskylt för iskaffe som visade en lättklädd kvinna – den amerikanska filmstjärnan Megan Fox.

I ett inlägg på Instagram skrev hon:

”Det ska gå att handla sin mat utan att också behöva möta en avklädd kvinna med extremtypiska ideal”.

Den 43-åriga genusprofilen har också talat ut i tv om hur hemskt det var att se bilden på Megan Fox i klänning. Eller som hon själv beskriver skådisen: "en avklädd kvinna med extremtypiska ideal, sexualiserande och objektifierande av kvinnokroppen."

– Det är helt knas att man gör reklam för iskaffe med en kvinnokropp som är extremt objektifierad, säger Nina Rung till TV4 Nyheterna.

Coop svarar i ett mejl till TV4 att de uppskattar kunders synpunkter och att reklamen nu tas bort ur butikerna.

”Den allra mesta av den reklam eller kommunikation som finns i Coops butiker kommer från oss själva... men i det här fallet hade vi inte det”, skriver kedjan och förklarar att skylten följt med från leverantören.

Även bolaget bakom distributionen av iskaffet kommenterar händelsen. ”Med facit i hand kanske vi borde ha agerat annorlunda”, skriver Krister Green, vd på Gren Sales Distribution.

I ett nytt inlägg på Instagram jublar Nina Rung över att hennes kampanj blev framgångsrik.

"Så det går att få till en förändring. Ett litet steg i taget. Uppmärksamma. Reagera. Agera. Och som cherry on the top kan det också bli en bra grund för att ta snacket om sexism och objektifiering", skriver den 43-åriga feministen.

Nina Rung har gjort genom att beskriva sig som kriminolog och genusvetare, men för några år sedan kom det fram att hon bara har en kandidatexamen.