EU inleder utredning mot X – hotar med mångmiljardböter

Den icke folkvalda EU-kommissionären Thierry Breton har tidigare hotat att stänga ner Twitter i hela EU om plattformen under sin nya ägare Elon Musk tillåter för mycket yttrandefrihet.

Detta i enlighet med EU:s nya censurlag DSA, som kan tvinga sociala mediebolag som inte censurerar tillräckligt att böta upp till 6 procent av sin av sin globala omsättning.

Detta hot kan nu för första gången bli verklighet. EU-byråkrater har nu formellt inlett en utredning av X, som man anklagar för att ha tillåtit "desinformation" att spridas efter till Hamas attack mot Israel.

X har nu fram till den 18 oktober på sig att förklara sig för EU-kommissionen rörande denna "desinformation". Senast den den 31 oktober ska X också lämna in svar på andra frågor från EU om sin innehållsmoderering.

Beskedet kommer efter att Elon Musk och Thierry Breton i tisdags haft en offentlig ordväxling på X. Musk krävde att toppbyråkraten offentligt skulle redovisa vad det var för innehåll som EU-kommissionen har invändningar mot:

Our policy is that everything is open source and transparent, an approach that I know the EU supports.



Please list the violations you allude to on, so that that the public can see them.



Merci beaucoup.

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023