EU öppnar upp för ökad indisk invandring

Beskedet gavs i New Delhi under tisdagen, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deltog vid ett näringslivsforum mellan EU och Indien.

Hon beskrev uppgörelsen som ett genombrott i relationerna mellan parterna.

– Det här är en historisk dag för relationen mellan EU och Indien.

Frihandelsavtalet innebär enligt EU att två av världens största ekonomier knyts närmare varandra.

– Tillsammans skapar Europa och Indien en av världens största handelszoner, säger Ursula von der Leyen och betonar att avtalet ska ge tydliga regler, stabil marknadstillgång och långsiktig trygghet för investeringar.

Utöver handel omfattar uppgörelsen ett nytt samarbetsramverk för migration och rörlighet, rapporterar Remix News. Det ska underlätta för indiska yrkesverksamma, studenter, forskare och säsongsarbetare att ta sig till EU, särskilt inom brist- och högkompetensyrken.

– Vi står fast vid en säker, regelbunden och ordnad migration, säger von der Leyen.

Som en del av initiativet öppnar EU ett första så kallat European Legal Gateway Office, tänkt som en samlad ingång för indiska arbetstagare, med start i it-sektorn. Parterna ska också fördjupa samarbetet kring utbildning, kompetensutveckling och erkännande av examina.

Avtalen formaliserades i samband med ett statsbesök där von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa deltog i Indiens nationaldagsfirande.

Flera EU-länder, inklusive Sverige, har redan sett en kraftig ökning av invandring från Indien på senare år.