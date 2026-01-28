© EU
Ursula von der Leyen med Indiens premiärminister Narendra Modi vid undertecknandet av avtalet.

EU öppnar upp för ökad indisk invandring

Publicerad 28 januari 2026 kl 13.41

EU. EU tar ett stort steg mot ytterligare ökad arbetskraftsinvandring från Indien. I samband med att Bryssel och New Delhi nu slutfört ett frihandelsavtal har parterna också enats om ett omfattande ramverk för rörlighet, med lagliga vägar in i EU för indiska arbetstagare.

Dela artikeln

Beskedet gavs i New Delhi under tisdagen, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen deltog vid ett näringslivsforum mellan EU och Indien.

Hon beskrev uppgörelsen som ett genombrott i relationerna mellan parterna.

– Det här är en historisk dag för relationen mellan EU och Indien.

Frihandelsavtalet innebär enligt EU att två av världens största ekonomier knyts närmare varandra.

– Tillsammans skapar Europa och Indien en av världens största handelszoner, säger Ursula von der Leyen och betonar att avtalet ska ge tydliga regler, stabil marknadstillgång och långsiktig trygghet för investeringar.

Utöver handel omfattar uppgörelsen ett nytt samarbetsramverk för migration och rörlighet, rapporterar Remix News. Det ska underlätta för indiska yrkesverksamma, studenter, forskare och säsongsarbetare att ta sig till EU, särskilt inom brist- och högkompetensyrken.

– Vi står fast vid en säker, regelbunden och ordnad migration, säger von der Leyen.

Som en del av initiativet öppnar EU ett första så kallat European Legal Gateway Office, tänkt som en samlad ingång för indiska arbetstagare, med start i it-sektorn. Parterna ska också fördjupa samarbetet kring utbildning, kompetensutveckling och erkännande av examina.

Avtalen formaliserades i samband med ett statsbesök där von der Leyen och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa deltog i Indiens nationaldagsfirande.

Flera EU-länder, inklusive Sverige, har redan sett en kraftig ökning av invandring från Indien på senare år.

Mohammad attackerade jägares familj – sköts med hagelgevär

Dök upp vid familjens hus och började skjuta. Då tog familjefadern fram hagelbrakaren och sköt tillbaka.0 Plus

Här är romernas springnota på 82.000 kronor

Julbordet i Malmö var bara toppen av ett isberg. Visade sig ha begått en massa liknande bedrägerier – för miljonbelopp.0 Plus

Vägrar lämna ut övervakningsfilmer: "Folk kan bli rasister"

Beslutet: Klipp på terroriserande "ungdomsgäng" får inte publiceras. Filmerna "skulle skapa rasistiska fördomar hos resenärerna."0 Plus

Nyheter från förstasidan

L:s nya siffra: 1,4 procent

Sämsta noteringen för ett riksdagsparti någonsin. "Det här är riktiga katastrofsiffror."0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.