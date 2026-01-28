Oligarkernas nya Tiktok förbjuder ordet "Epstein"

Ny kritik riktas mot Tiktok efter att den amerikanska verksamheten tagits över av ett oligarkkonsortium lett av Oracle-grundaren och mångmiljardären Larry Ellison, något som Fria Tider skrev mer om i höstas.

Ellison är en nära vän till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och har privat donerat stora summor pengar till Israels krigsmakt IDF.

Han och sonen David bygger just nu snabbt upp en jättelik medieportfölj som även inkluderar jättarna CNN, CBS och Paramount, och enligt kritikerna görs detta i syfte att ta kontroll över medienarrativet och strypa kritiken mot Israel.

Netanyahu har själv pekat ut övertagandet av Tiktok – vars många unga användare blivit allt mer negativa till Israel under Gazakriget – som en av de absolut viktigaste åtgärderna för Israel just nu.

Många användare har efter ägarbytet förra veckan noterat att privata meddelanden som innehåller ordet "Epstein" stoppas automatiskt. När användare försöker skicka sådana meddelanden visas en varning om att innehållet kan bryta mot plattformens regler.

"Vi har inga regler som förbjuder att dela namnet 'Epstein' i privata meddelanden och utreder varför vissa användare upplever problem", hävdar en talesperson för Tiktoks USA-verksamhet i ett uttalande till NPR.

Blockeringarna har skett inkonsekvent, enligt tester som både NPR och användare på sociala medier genomfört.

Samtidigt rapporterar Information Liberation om hur Adam Presser, som nyligen utsetts till vd för Tiktok i USA, tidigare redogjort för hur bolaget skärpt innehållsmodereringen efter påtryckningar från judiska organisationer.

Presser, som då ansvarade för drift samt förtroende och säkerhet på Tiktok, uppgav inför World Jewish Congress att ordet "Zionist" gjorts till en så kallad proxy för skyddad grupp. Därmed kan negativ användning av ordet klassas som hatretorik. Enligt uppgift tredubblade Tiktok under 2024 antalet konton som stängdes av för så kallad hatrelaterad aktivitet.

Samtidigt har plattformen inlett samarbeten med israeliska och Israelvänliga innehållsskapare för att producera positivt innehåll om Israel. Över ett två dussin judiska organisationer, däribland World Jewish Congress, förser kontinuerligt Tiktok med instruktioner om vad som betraktas som otillåtet innehåll och hatretorik när det gäller Israel och judar.

I augusti rapporterade Fria Tider att en kvinnlig tidigare IDF-soldat fått i uppdrag att sköta censuren på Tiktok efter oligarkernas övertagande, som möjliggjordes av Donald Trump.