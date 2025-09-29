EU-vänner vann i Moldavien efter att oppositionen förbjudits

PAS ligger på 50,03 procent när nästan alla röster räknats. Det EU-kritiska Patriotiska blocket får 24,26 procent.

Med det utfallet kan PAS ta egen majoritet i det 101-platser stora parlamentet, enligt BBC News.

Valdeltagandet uppges till drygt 1,6 miljoner röster, omkring 52 procent, enligt valkommissionen.

Oppositionsledaren och expresidenten Igor Dodon uppmanade till fredliga protester i Chisinau redan innan ett slutligt resultat presenterats. OSSE hade valobservatörer på plats och rapporterade om lugna förhållanden på besökta vallokaler. Många moldaver röstade från utlandet, framför allt i EU-länder samt USA och Ryssland. Invånare i den proryska utbrytarregionen Transnistrien kunde ta sig till ”säkra platser” i Moldavien för att rösta.

Inför valet stoppade valkommissionen Heart of Moldova efter domstolsbeslut, med hänvisning till "misstänkt valfusk", enligt Reuters. Partiets kandidater ströks från listorna med mycket kort varsel. Partiledaren Irina Vlah fördömer beslutet,

– Regeringen bedriver lawfare som del av en bredare kampanj mot sina politiska motståndare, säger hon.

Det hela påminner om hur den EU-kritiska presidentkandidaten Calin Georgescu i våras portades från presidentvalet i grannlandet Rumänien – efter att ha vunnit den första valomgången.

Moldaviens EU-vänliga president Maia Sandu betonade valets betydelse när hon röstade.

– I dag, i vårt land, ligger demokratin i moldaviernas händer. Bara de kan rädda republiken Moldavien.