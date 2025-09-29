© European Union, 2025
Moldaviens president Maia Sandu, till vänster.

EU-vänner vann i Moldavien efter att oppositionen förbjudits

Publicerad 29 september 2025 kl 16.01

Utrikes. Proeuropeiska PAS ser ut att bli klart störst i Moldaviens parlamentsval. Detta efter att det ledande oppositionspartiet Heart of Moldova stoppats från att ställa upp bara dagar före valet – ett beslut som kritiker beskriver som politiskt motiverat.

Dela artikeln

PAS ligger på 50,03 procent när nästan alla röster räknats. Det EU-kritiska Patriotiska blocket får 24,26 procent.

Med det utfallet kan PAS ta egen majoritet i det 101-platser stora parlamentet, enligt BBC News.

Valdeltagandet uppges till drygt 1,6 miljoner röster, omkring 52 procent, enligt valkommissionen.

Oppositionsledaren och expresidenten Igor Dodon uppmanade till fredliga protester i Chisinau redan innan ett slutligt resultat presenterats. OSSE hade valobservatörer på plats och rapporterade om lugna förhållanden på besökta vallokaler. Många moldaver röstade från utlandet, framför allt i EU-länder samt USA och Ryssland. Invånare i den proryska utbrytarregionen Transnistrien kunde ta sig till ”säkra platser” i Moldavien för att rösta.

Inför valet stoppade valkommissionen Heart of Moldova efter domstolsbeslut, med hänvisning till "misstänkt valfusk", enligt Reuters. Partiets kandidater ströks från listorna med mycket kort varsel. Partiledaren Irina Vlah fördömer beslutet,

– Regeringen bedriver lawfare som del av en bredare kampanj mot sina politiska motståndare, säger hon.

Det hela påminner om hur den EU-kritiska presidentkandidaten Calin Georgescu i våras portades från presidentvalet i grannlandet Rumänien – efter att ha vunnit den första valomgången.

Moldaviens EU-vänliga president Maia Sandu betonade valets betydelse när hon röstade.

– I dag, i vårt land, ligger demokratin i moldaviernas händer. Bara de kan rädda republiken Moldavien.

27-årige Hamid från Afghanistan: Ingen tar ut soporna på mitt asylboende

Vill att myndigheterna agerar. "Ibland känns det inte som att jag bor i ett utvecklat land"0 Plus

Irakisk bloggerska bränner sitt svenska pass – lovar att aldrig återvända

Reaktionerna blev nog inte de hon väntat sig. "Koranbränningarna ger överraskande fördelar."0 Plus

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Netanyahus kompis tar över Tiktok, CNN, CBS och Paramount

Larry Ellison blir ny supermogul inom media. Så arbetar Israel med amerikanska oligarker för att ta över medielandskapet och strypa växande Israelkritiken.0 

Ekonominyheter

Guldkaoset en förvarning om skenande inflation – "inte besegrad"

Bankjätten: "Alla bör placera 20 procent av sin förmögenhet i guld".. Folk säljer obligationer, fastigheter och aktier för att köpa ädelmetallen när inflationsspöket skrämmer igen.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.