Ex-rådgivaren: USA i krig med Iran redan i höst

– Vi är på väg mot en konfrontation. Jag tror att vi kommer att få se ett krigsutbrott mellan Israel och Iran som sedan drar in USA, säger han.

Enligt Macgregor är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu pressad av ett vikande stöd för Israel hos den amerikanska befolkningen, vilket kan äventyra Israels fortsatta kontroll över Washington på lite längre sikt. Därför måste ett krig mot Iran inledas relativt snabbt.

– Om du är Netanyahu så är kalkylen enkel. Just nu kontrollerar han kongressen, Vita huset och därmed den amerikanska militären. Men det kan ändras snabbt. Då kan det vara bäst att agera nu, menar Macgregor.

Han påpekar också att Iran har stärkt sitt försvar sedan kriget i Gaza och att landet har fördjupat samarbetet med Ryssland och Kina. Samtidigt utvecklas nya säkerhetspakter mellan Saudiarabien, Turkiet och Pakistan, något som på sikt kan ge dessa länder kärnvapenförmåga.

Macgregor noterar också att stödet för Israel försvagas i USA på grund av konspirationsteorier. Bland annat sprids uppfattningar om att Israel låg bakom mordet på den konservative profilen Charlie Kirk och att landet haft en central roll i 11 september-attackerna. Han betonar dock att han själv inte tar ställning i om det ligger något i dessa teorier eller inte.

– Jag har ingen aning om det stämmer, säger han, men konstaterar att perceptionen växer och blir politiskt betydelsefull.

Han varnar dessutom för att Europas roll i Ukrainakriget kan bli allt farligare. Han avfärdar rapporter om ryska provokationer i Baltikum och Polen som falska eller i vart fall överdrivna, och menar att Washingtons underrättelsetjänst delar den bedömningen.

– Det har inte förekommit några ryska provokationer. Ryssarna har varit mycket försiktiga. Men det finns krafter i Baltikum och Polen som vill dra in USA i krig, säger han.

Samtidigt kritiserar Macgregor Donald Trump för att först ha lovat att få slut på kriget i Ukraina men nu istället överlåter hela ansvaret på Europa.

– Trump har abdikerat från ledarskapet över Nato. Han låter européerna ta över och säger i praktiken att USA tänker stå vid sidan, säger Macgregor.

Han varnar även för att Vita huset kan försöka öppna en ny front i Latinamerika.

– Det finns mycket prat i Washington om Venezuela. Jag tror att man planerar ett nytt äventyr där för att byta ämne när Ukraina kollapsar. Men det vore ren galenskap, säger Macgregor.

Sammanfattningsvis menar han att både Europa och USA befinner sig i en farlig situation präglad av ekonomisk kris och strategisk förvirring.

– Det finns ingen sammanhållen strategi. Allt styrs av donatorer och kortsiktiga impulser. Ingen tänker ens bortom jul, konstaterar han.