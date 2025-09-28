© Youtube/Skärmdump
Den amerikanske översten och tidigare försvarsrådgivaren Douglas Macgregor har efter sin pensionering varit en uttalad kritiker av amerikansk utrikespolitik i Mellanöstern.

Ex-rådgivaren: USA i krig med Iran redan i höst

Publicerad 28 september 2025 kl 09.18

Utrikes. Den amerikanske översten och tidigare försvarsrådgivaren Douglas Macgregor varnar för att ett krig mellan USA och Iran kan bryta ut inom kort, eftersom tiden helt enkelt börjar rinna ut för Israel. Troligen redan i oktober, säger han i en intervju med den norske statsvetaren Glenn Diesen.

Dela artikeln

– Vi är på väg mot en konfrontation. Jag tror att vi kommer att få se ett krigsutbrott mellan Israel och Iran som sedan drar in USA, säger han.

Enligt Macgregor är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu pressad av ett vikande stöd för Israel hos den amerikanska befolkningen, vilket kan äventyra Israels fortsatta kontroll över Washington på lite längre sikt. Därför måste ett krig mot Iran inledas relativt snabbt.

– Om du är Netanyahu så är kalkylen enkel. Just nu kontrollerar han kongressen, Vita huset och därmed den amerikanska militären. Men det kan ändras snabbt. Då kan det vara bäst att agera nu, menar Macgregor.

Han påpekar också att Iran har stärkt sitt försvar sedan kriget i Gaza och att landet har fördjupat samarbetet med Ryssland och Kina. Samtidigt utvecklas nya säkerhetspakter mellan Saudiarabien, Turkiet och Pakistan, något som på sikt kan ge dessa länder kärnvapenförmåga.

Macgregor noterar också att stödet för Israel försvagas i USA på grund av konspirationsteorier. Bland annat sprids uppfattningar om att Israel låg bakom mordet på den konservative profilen Charlie Kirk och att landet haft en central roll i 11 september-attackerna. Han betonar dock att han själv inte tar ställning i om det ligger något i dessa teorier eller inte.

– Jag har ingen aning om det stämmer, säger han, men konstaterar att perceptionen växer och blir politiskt betydelsefull.

Han varnar dessutom för att Europas roll i Ukrainakriget kan bli allt farligare. Han avfärdar rapporter om ryska provokationer i Baltikum och Polen som falska eller i vart fall överdrivna, och menar att Washingtons underrättelsetjänst delar den bedömningen.

– Det har inte förekommit några ryska provokationer. Ryssarna har varit mycket försiktiga. Men det finns krafter i Baltikum och Polen som vill dra in USA i krig, säger han.

Samtidigt kritiserar Macgregor Donald Trump för att först ha lovat att få slut på kriget i Ukraina men nu istället överlåter hela ansvaret på Europa.

– Trump har abdikerat från ledarskapet över Nato. Han låter européerna ta över och säger i praktiken att USA tänker stå vid sidan, säger Macgregor.

Han varnar även för att Vita huset kan försöka öppna en ny front i Latinamerika.

– Det finns mycket prat i Washington om Venezuela. Jag tror att man planerar ett nytt äventyr där för att byta ämne när Ukraina kollapsar. Men det vore ren galenskap, säger Macgregor.

Sammanfattningsvis menar han att både Europa och USA befinner sig i en farlig situation präglad av ekonomisk kris och strategisk förvirring.

– Det finns ingen sammanhållen strategi. Allt styrs av donatorer och kortsiktiga impulser. Ingen tänker ens bortom jul, konstaterar han.

27-årige Hamid från Afghanistan: Ingen tar ut soporna på mitt asylboende

Vill att myndigheterna agerar. "Ibland känns det inte som att jag bor i ett utvecklat land"0 Plus

Irakisk bloggerska bränner sitt svenska pass – lovar att aldrig återvända

Reaktionerna blev nog inte de hon väntat sig. "Koranbränningarna ger överraskande fördelar."0 Plus

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 

Ekonominyheter

Svensk bostadsmarknad beskrivs som "oönskat preventivmedel"

Var tredje ung vuxen tvekar att skaffa barn – på grund av bostadsbubblan.. "Det känns som att hela systemet motarbetar oss."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.